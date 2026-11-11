Унгарски съд остави в ареста брата на Виктор Орбан по обвинения в трафик на хора

Съд в Унгария наложи днес мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок от един месец на брата на бившия министър-председател Виктор Орбан по обвинения в трафик на хора, съобщи Франс прес.

В официално прессъобщение на съда в Будапеща се уточнява, че в ареста остава още една заподозряна по същото разследване.

Арон Орбан и трима негови съучастници бяха задържани преди дни при съвместна акция на Националното бюро за разследване и Националната агенция за възстановяване и защита на активи – новосъздадения антикорупционен орган на правителството на Петер Мадяр, което пое властта през май.

Разследващите твърдят, че четиримата са действали като организирана престъпна група за трафик на хора. Повдигнати са им обвинения, че през 2024 г. са уредили визи за над сто виетнамски граждани, прибирайки за себе си незаконно изискани от мигрантите „такси“.

Бившият премиер Виктор Орбан реагира остро, обвинявайки новата власт в политическа разправа. „Аз съм мишената. Брат ми е просто инструмент“, написа той в социалните мрежи, като нарече случващото се „мръсен номер“.

Съдебният състав счете, че събраните доказателства и подозрения срещу четиримата са достатъчно основателни. Макар прокуратурата да настояваше всички да останат в ареста заради опасност от укриване, премахване на доказателства или саботиране на процеса, съдът приложи диференциран подход. Един от обвиняемите е поставен под съдебен надзор за четири месеца, а четвъртият е пуснат на свобода.

Магистратите мотивираха мерките с преценката, че за тримата заподозрени с наложени ограничения съществува реална опасност да се укрият. Специално за Арон Орбан и задържаната с него жена съдиите посочиха и риск от оказване на натиск върху бъдещи свидетели и възпрепятстване на разследването.

Решението на съда подлежи на обжалване от страна на заподозрените.