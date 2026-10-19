България и Унгария обсъдиха сигурността в Черно море и разширяването на ЕС
Външните министри Велислава Петрова и Анита Орбан проведоха среща в София по повод Деня на българо-унгарското приятелство
Петрова проведе среща с унгарския вицепремиер и външен министър Анита Орбан, която е на официално посещение в България. Разговорите се състояха на 19 октомври, когато двете държави отбелязват Деня на българо-унгарското приятелство.
Основни теми на срещата бяха сигурността в Черно море, охраната на външните граници на Европейския съюз, противодействието на хибридните заплахи и разширяването на ЕС.
Двете страни обсъдиха и възможностите за задълбочаване на икономическото и инвестиционното сътрудничество, както и развитието на транспортната, енергийната и цифровата свързаност.
"В момент, когато Европа е изправена пред конфликти, усложнена обстановка за сигурността и икономически предизвикателства, е важно да работим заедно за постигането на общите ни политики и цели", заяви Велислава Петрова.
От своя страна Анита Орбан подчерта значението на историческите връзки и стратегическото партньорство между България и Унгария за сътрудничеството в областта на мира и сигурността.
В рамките на посещението двамата министри откриха изложба, организирана от къща-музей "Лайош Кошут" в Шумен. Експозицията представя пристигането на хиляди унгарски изгнаници в България след потушаването на революцията от 1848 година.
"Културата и историята са онези части от общото минало, които най-трайно свързват народите. Такава е и връзката между България и Унгария", посочи Петрова.
По повод празника двамата министри поднесоха венци пред паметната плоча на свети Иван Рилски в базиликата "Света София".
Денят на българо-унгарското приятелство се отбелязва на 19 октомври, когато Българската православна църква почита свети Иван Рилски. През XII век мощите на светеца са пренесени в унгарския град Естергом, откъдето по-късно са върнати в България.