Велислава Петрова: Германия е ключов партньор на България

Германия е ключов партньор за България, заяви българският министър на външните работи Велислава Петрова по време на съвместната пресконференция с германския ѝ колега Йохан Вадефул в германската столица. По думите ѝ отношенията между София и Берлин имат стратегическо значение. Българският дипломат припомни и това, че първото посещение на Румен Радев като министър-председател е било именно в Германия.

Според Петрова, цитирана по БТА, добрите политически отношения между двете държави са солидна основа за засилването на двустранното сътрудничество. Министърът на външните работи акцентира върху потенциала на икономическото партньорство, както и на това в сферите на отбраната, инфраструктурата, енергетиката, иновациите и науката.

Външният министър постави сериозен акцент върху необходимостта Европа да преодолее своите дълбоки икономически зависимости. За постигането на тази цел тя призова за бързо намиране на алтернативни енергийни източници и сигурни трасета за техния пренос до континента. В този контекст Петрова отбеляза, че благодарение на стратегическото си географско разположение, България, в тясно сътрудничество с Германия, може да постигне много по-високи резултати в развитието на транспортната свързаност.

В допълнение българският дипломат обяви, че през следващата година страната ни ще бъде домакин на мащабна регионална среща на върха, организирана в тясно партньорство с Европейската комисия. Проектът за това събитие бе официално обявен от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен по време на речта ѝ за състоянието на ЕС, като той ще се реализира съвместно с българския премиер Румен Радев.

Очертавайки мащаба на предстоящия форум, Петрова заяви, че „ще съберем политически, финансови и бизнес лидери, както и европейските институции около една обща визия за устойчива свързаност между Европа и Азия“.

Целта е ясна – от политически амбиции ще се стигне до конкретни проекти и реално финансиране, които да разнообразят доставките на Европа и да ѝ помогнат да преодолее зависимостите си, допълни българският външен министър.