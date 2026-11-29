Руските въоръжени сили са поразили обекти на тютюневата фабрика „Филип Морис“ (Philip Morris) в североизточния украински град Харков, съобщи в неделя Министерството на отбраната на Русия, цитирано по Ройтерс.

В публикация в приложението „Телеграм“ ведомството твърди, че производствените мощности на завода са били използвани за изработване на боеприпаси за украинската армия. Към момента официалните власти в Киев не са коментирали информацията за удара по тютюневото предприятие.

Междувременно областната прокуратура в Харков съобщи в „Телеграм“, че ракетна атака срещу един от кварталите на града е ранила 11 души, сред които две деца. При обстрела са нанесени щети на пощенска станция, търговски обекти и паркирани автомобили.

Кметът на Харков Игор Терехов информира за още един инцидент в друг район на града, където руски безпилотен апарат е ударил лечебно заведение. Взривната вълна е изпочупила прозорците на сградата, но при нападението няма пострадали хора.

Напрежението ескалира и в югозападната Виницка област, където областният управител съобщи, че руска въздушна атака е предизвикала мащабен пожар и е отнела живота на двама души.