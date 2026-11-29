Върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей е разпоредил цялостно преструктуриране на разузнавателната система на Ислямската република. Решението идва след поредица от инциденти през последните години, които оголиха тежки пробиви в работата на местните служби за сигурност, съобщи председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф, цитиран от агенция „Ройтерс“.

Във видеообръщение, разпространено в „Телеграм“, Галибаф настоя правителството да ускори избора на нов министър на разузнаването веднага след приключването на парламентарните дебати по закона за реформата на ведомството.

Постът остава вакантен от 18 март тази година, когато при израелски удар загина досегашният ръководител на гражданското разузнаване Есмаил Хатиб. Духовник и представител на хардлайнерите в Техеран, той оглави министерството през август 2021 г., след като преди това бе част от администрацията на бившия върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Самият Али Хаменей – баща на настоящия върховен лидер – бе ликвидиран при съвместните американско-израелски въздушни удари в началната фаза на войната срещу Иран.

Дълбочината на израелското проникване в иранските структури стана ясна още при серия от знакови операции, включително покушението срещу ядрения учен Мохсен Фахризаде през 2020 г. и убийството на политическия лидер на „Хамас“ Исмаил Хания в сърцето на Техеран през 2024 година.

Уязвимостта на системата за сигурност лъсна с особена острота по време на 12-дневната война през юни 2025 г., при която разузнавателните данни на Израел изиграха решаваща роля за поразяването на ключови ирански военни бази и висши командири, припомня „Ройтерс“.

Галибаф уточни, че парламентът първоначално е очаквал кабинетът да изготви законопроекта за реорганизация на Министерството на разузнаването, но поради мудността на изпълнителната власт депутатите сами са внесли текстовете.

Днес иранските народни представители приеха на първо четене рамката на закона и преминаха към детайлно обсъждане на клаузите му, сред които ключово място заема разширяването на критериите за избор на министър.