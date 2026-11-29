Първата треньорска смяна през сезон 2026/27 в НБА вече е факт. Вашингтон Уизардс се раздели със старши треньора си Брайън Кийф след поредното тежко поражение. Този път „вълшебниците" загубиха от Орландо Меджик със 116:91. Уизардс е с баланс от 7 победи и 13 поражения от началото на кампанията.

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Кийф плаща цената за незадоволителното представяне на отбора, който започна сезона с амбиции за значително подобрение. След обещаващ старт с четири победи в първите седем срещи, Уизардс изпаднаха в сериозна криза. Тимът премина през серия от осем поредни загуби, а впоследствие не успя да намери необходимата постоянност.

Поражението от Орландо беше десето за Вашингтон в последните 13 мача. Особено притеснителен е начинът, по който отборът губи - във втори пореден двубой баскетболистите на Кийф изоставаха с поне 30 точки на почивката.

Адам Капорн поема отбора

На мястото на уволнения специалист застава помощник-треньорът Адам Капорн, който ще изпълнява функциите на временен наставник до края на сезона. 44-годишният австралиец е част от треньорския щаб на Вашингтон от 2024 година. Той има опит и като старши треньор в лигата за разавитие на НБА, а от 2025 година води и националния отбор на своята родина.

Брайън Кийф приключва престоя си с баланс от 50 победи и 173 загуби. През последните два сезона Уизардс останаха сред най-слабите тимове в Източната конференция, а сега отново не оправдават очакванията. През последните месеци клубът направи сериозни инвестиции в състава. Към младите таланти бяха добавени звезди като Трей Йънг и Антъни Дейвис, а първият избор в Драфта през 2026 година беше използван за привличането на Ей Джей Дибанца.

Въпреки това резултатите не отговарят на потенциала на състава.