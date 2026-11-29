Софийският университет "Св. Климент Охридски“ преминава към обучение в електронна среда заради продължаващата криза с отоплението и топлата вода в общежитията в столичния квартал "Студентски град“.

Това съобщи във Фейсбук проф. д-р Веселина Вълканова, декан на Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК).

От 1 декември 2026 г. учебният процес ще се провежда в електронна среда, а там, където е възможно – в хибридна форма. Понеделник, 30 ноември, е обявен за неучебен ден.

Нормалният режим на работа ще бъде възстановен при промяна на обстоятелствата и възобновяване на топлоподаването в студентските общежития.

Очаква се заповедта на ректора на Софийския университет проф. д-р Елиза Стефанова да бъде публикувана на официалния сайт на висшето училище.

Вече месец студенти в общежитията в "Студентски град“ са без парно и топла вода заради мащабна авария. В петък недоволството им прерасна в протест, при който беше блокирано движението на Орлов мост.

С настъпването на застудяването и обилния снеговалеж условията в засегнатите общежития се влошават. Студентите се отопляват с електрически печки, но се притесняват от претоварване на електрическите инсталации.

Конкретен срок за възстановяване на отоплението и топлата вода все още няма.