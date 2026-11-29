Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужи света литургия в църквата "Св. св. Кирил и Методий" в село Габровица, община Белово. По време на богослужението беше извършено обновление и освещаване на светия престол в храма.

В словото си към миряните патриархът подчерта значението на църквата за духовния живот на местната общност. Той обясни, че Софийската света митрополия е подпомогнала закупуването на новия престол по предложение на архиерейския наместник на Ихтиманската духовна околия.

Даниил изрази надежда богослужебният живот в селото да продължи да се развива и призова вярващите да насърчават младите хора към църковно служение.

В проповедта си патриархът се спря на евангелския разказ за богатия младеж, който попитал Христос как може да наследи вечен живот.

Според него този разказ показва, че формалното спазване на Божиите заповеди не е достатъчно, ако не е съпроводено с искрена вяра.

Патриарх Даниил подчерта, че истинската стойност на човешкия живот не се определя от материалното богатство и земните придобивки, а от отношението на човека към Бога.

Той обърна внимание, че и днес много хора възприемат религиозните обреди като достатъчен израз на вярата.

По думите му посещението на храма, паленето на свещи и участието в богослуженията трябва да бъдат съпътствани от молитва, покаяние, прошка и милосърдие.

В навечерието на Рождество Христово патриархът призова вярващите да използват времето на постите за духовно обновление чрез изповед, причастие и добри дела.

Той подчерта, че стремежът към вечен живот е присъщ на всеки човек, но пътят към него преминава през искрено следване на Христовите заповеди.

В края на богослужението патриарх Даниил благослови жителите на Габровица и им пожела мир, здраве и Божия милост.