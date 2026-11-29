Към момента няма данни за непосредствена опасност за населението във връзка със заседналия край Созопол танкер "Кайрос". Това съобщиха от общинската администрация в морския град, като призоваха жителите и гостите на общината да запазят спокойствие.

От местната власт уточняват, че ситуацията се следи от компетентните държавни институции, които координират действията по овладяването на аварията.

Кметът на Созопол Тихомир Янакиев поддържа постоянна комуникация с отговорните служби и следи развитието на обстановката.

Общината заявява готовност да окаже необходимото съдействие в рамките на своите правомощия, като основен приоритет остава опазването на живота и здравето на хората, морската среда и крайбрежието.

От администрацията призовават гражданите да не се приближават до района на заседналия танкер и стриктно да спазват указанията на компетентните служби.

Припомняме, че корабът заседна край нос Колокита след силна буря и скъсване на котвата. На борда му се намират двама чуждестранни граждани, за които към момента не е съобщена непосредствена опасност.

По-рано министърът на транспорта Георги Пеев обяви, че на корабособственика ще бъде даден 30-дневен срок да организира изтеглянето на плавателния съд. Ако това не бъде направено, българската държава ще предприеме необходимите действия.

От Община Созопол уверяват, че ще информират своевременно за развитието на ситуацията и предприетите мерки, като призовават гражданите да се доверяват на официалната информация.