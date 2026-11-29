Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес обяви групата за днешното гостуване на Септември София от 16-ия кръг на Първа лига. Добрата новина за "сините" е завръщането на Сержиньо, който пропусна последните три срещи на отбора, след като получи контузия срещу Ягелония (1:0) в началото на ноември.

Аут от разширения състав остават Акрам Бурас, Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре.

Групата на Левски: Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Алдаир, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Петко Христов, Никола Серафимов, Майкон, Алекс Сентейес, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мехди Мубарик, Марко Груич, Сержиньо, Мазир Сула, Евертон Бала, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа.