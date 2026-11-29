Кметът на София Васил Терзиев призова столичани да поемат лична отговорност за почистването на снега пред домовете си. В публикация в Instagram той отправи послание към гражданите, които критикуват организацията на снегопочистването в столицата.

"Коментари и оплаквания за снегопочистването приемам само ако са придружени със снимка на почистения от вас тротоар пред дома ви. От дивана не важат", написа Терзиев.

Столичният кмет подчерта, че поддържането на градската среда не е отговорност единствено на общината, а изисква участието на всички граждани.

"Независимо дали сме кмет, лекар, учител, инфлуенсър или строител, всички сме граждани. И всеки от нас има ангажимент да почисти пред дома си, за да бъде градът ни проходим за всички", посочи той.

Терзиев призова сигналите за непочистени спирки да се подават чрез платформата Call Sofia, откъдето информацията се изпраща директно към Столичния инспекторат.

По думите му само за последното денонощие на снегопочистващите фирми са наложени санкции за близо 100 000 евро заради установени нарушения и неизпълнение на задълженията им.

По-рано директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов съобщи, че глобите възлизат на 97 000 евро, като най-сериозни проблеми са установени в районите "Слатина", "Подуяне" и части от "Люлин".

Кметът благодари на служителите, които работят на терен, както и на гражданите, включили се доброволно в почистването на снега.

"Продължаваме и с работата, и с контрола. Само заедно сме силни. Когато всеки положи усилия, градът ни става по-хубав за всички", заяви Терзиев.

В края на публикацията си той отправи и иронична забележка към критиците на снегопочистването.

"За да има спокойствие в душите на вечно критикуващите, аз изчистих преди кафето сутринта", написа столичният кмет.