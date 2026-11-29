Общо 300 сигнала за произшествия вследствие на усложнената зимна обстановка са постъпили на телефон 112 в Пловдивско, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ в Пловдив.

80 от сигналите са за паднали дървета и клони върху автомобили в града. Всички екипи на пожарната са на терен и обработват постъпилите сигнали, като при необходимост има готовност за мобилизиране на допълнителен състав.

За овладяване на ситуацията са привлечени и доброволни формирования.

На ул. "Тодор Влайков“ граждани сигнализират за откъснал се ствол на дърво, който е затиснал автомобил.

Снеговалежът в Пловдив продължава, а мокрият сняг допълнително усложнява обстановката.

Към момента на съобщението от пожарната няма постъпила информация за затворени пътни участъци в областта или прекъснато електрозахранване в населените места.

"Призоваваме гражданите да не предприемат пътувания, ако това не е наложително. Съобразявайте се със зимните условия и бъдете внимателни при придвижване“, призовават от пожарната в Пловдив.