Вече месец студенти в общежитията в столичния квартал "Студентски град“ живеят без парно и топла вода заради мащабна авария. С настъпването на застудяването и обилния снеговалеж ситуацията се усложнява допълнително.

По данни на самите студенти проблемът засяга около 90% от тях. В петък недоволството им прерасна в протест, при който беше блокирано движението на Орлов мост.

Студентите се отопляват с електрически печки, но се притесняват, че инсталациите в общежитията няма да издържат на натоварването.

"Всички се отопляваме на печки, но понеже електрическата ни инсталация не е много добра, може и да останем без ток дори“, разказва една от студентките пред bTV.

В една от стаите температурата е около 10–11 градуса, въпреки използването на електрическа печка с мощност два киловата.

Студентката Цвети разказва, че прекарва по-голямата част от времето с яке и топли обувки, а вода за ежедневните си нужди студентите затоплят с електрически кани.

Заради тежките условия много от тях са предпочели да се приберат по родните си места през почивните дни.

Освен възстановяване на отоплението и топлата вода студентите настояват и за компенсации за допълнителните разходи, които правят заради продължаващата авария.

"Последните ни искания са най-нормалните – да имаме топла вода и нормални условия за живот. Не може ние да им плащаме ток и вода, да сме коректни с тях, а те да не са коректни с нас“, заяви Цвети.

В петък столичният кмет Васил Терзиев коментира пред bTV, че студентите най-вероятно ще останат без парно и топла вода до края на отоплителния сезон.

От "Топлофикация София“ посочват, че разглеждат всички възможни варианти за преодоляване на усложнената ситуация. Екипите на дружеството продължават да работят за стабилизиране на термохидравличния режим на мрежата и възстановяване на качественото топлоподаване.

Конкретен срок за възстановяване на парното и топлата вода в засегнатите общежития все още няма.