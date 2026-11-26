Части от няколко столични квартала остават без парно и топла вода заради аварии и продължаващи ремонти по топлопреносната мрежа. Сред засегнатите райони са „Дружба“, „Младост“, „Изток“ и „Студентски град“. Междувременно финансовите проблеми на „Топлофикация София“ се задълбочават, а „Булгаргаз“ обмисля съдебни действия заради непризнати задължения за доставки на суровини от 2024 година.

На фона на кризата председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Кремен Георгиев постави пред БНТ под съмнение необходимостта от нов анализ за бъдещето на столичната топлофикация, за който се предвижда бюджет от близо 1 милион евро.

Според него подобно проучване вече е било правено преди три-четири години, но оттогава реална промяна в ситуацията няма.

„Моето лично мнение е, че няма нужда от такъв анализ, тъй като подобен беше правен преди 3-4 години. Оттогава нищо не се е променило. Какво ново може да покаже този анализ, освен новите суми на задълженията на „Топлофикация“? Всичко друго е старо“, коментира пред БНТ Георгиев.

По думите му поредното проучване може само да отложи вземането на конкретни решения за стабилизирането на дружеството. Той подчерта, че управлението му трябва да се основава на икономически и технологични принципи, а не на политически съображения.

Георгиев коментира и спора с „Булгаргаз“ за натрупаните задължения. Според него евентуалното споразумение между двете дружества е насочено основно към запазване на възможността доставчикът да потърси вземанията си на по-късен етап.

„Всички пари по принцип могат да бъдат платени, ако има кой да ги даде. Но тук наистина говорим за много голям мащаб. В случая става въпрос за процедура по спиране на давността, за да може „Булгаргаз“ да предяви претенциите си в един по-късен етап“, обясни той.

Като една от основните причини за финансовото състояние на столичната топлофикация Георгиев посочи социалната функция на дружеството. По думите му цената на топлинната енергия е значително по-ниска от реалната себестойност на производството.

„Социалната функция на „Топлофикация“ е в това, че цените, на които се продава топлинната енергия, са далеч под себестойността ѝ. За да се промени себестойността, трябва да се промени начинът на производство. Дотогава, ако следваме икономическите норми, тази цена трябва да бъде доста по-висока“, посочи Георгиев.

Проблемите с продължителните ремонти също са свързани с ограничените възможности на дружеството да извършва необходимите дейности. Според председателя на асоциацията наличният персонал не е достатъчен, за да се справи бързо с мащаба на ремонтите по мрежата.