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Жители на столичния кв. "Дружба": След плановия се проточи и авариен ремонт на топлата вода

Жители на столичния кв. "Дружба": След плановия се проточи и авариен ремонт на топлата вода
Снимка: БТА

Протестират за липса на парно и топла вода, сроковете постояно се удължават

Жители на столичния квартал „Дружба” излязоха на протест заради продължителна авария на „Топлофикация София”, предаде Нова телевизия. По думите им вече седмици наред те са оставени без топлоподаване и топла вода, а обявените срокове за ремонт постоянно се отлагат във времето.

В района на блокове 99 и 101 в началото на октомври на улицата се е образувал теч на топла вода и голяма локва. На 8 октомври подаването на топла вода към двата блока е спряно.

„Първо, ние не знаем какъв е проблемът и не ни е даден отговор, въпреки че потърсихме многократно „Топлофикация”. В началото на октомври или дори края на септември започна тук да извира топла вода. Образува се голяма локва. Ние се шегувахме, че чакаме всеки момент да ни спрат топлоподаването, което се случи на 8 октомври. За съжаление, оттогава виждаме не само безотговорно, но и подигравателно отношение, защото вече пет пъти сменят датата, на която уж ще бъде възстановено топлоподаването”, разказа Десислава Джерманска, чиято тераса гледа към мястото на изкопа.

По думите ѝ, след спирането на водата на място са били поставени само две заградителни колчета с лента, но ремонтни екипи не са идвали. При обаждане на горещата телефонна линия от дружеството са заявили, че има твърде много аварии в момента и блокът не е приоритет. Живущите са входирали и жалба през район „Искър” до заместник-кмета, откъдето им е отговорено, че срокът за отговор е един месец.

Проблем с топлоподаването има и в други сгради в квартала, сред които блокове 128 и 98. Живуща в блок 128 обясни, че при тях аварията датира още от август месец.

„От август месец ние нямаме топла вода в 128-и и 98-и блок. В месец септември имаше топлоподаване за три или четири дни, след което на 18 септември спря напълно. Всеки петък има индикация, че в 20:00 часа ще бъде пуснато топлоподаването, и тази дата се сменя между 12:00 и 14:00 часа в петъците с датата за следващия петък. Сега датата е преместена не за след една седмица, а за след две. Нямаме надежда, че ще дойде тази вода изобщо през сезона”, сподели тя.

От „Топлофикация София” съобщиха, че топлата вода в района е спряна заради ремонтни дейности и подмяна на тръби от топлопровода. От дружеството уточниха, че с приоритет се отстраняват повреди към социални заведения, детски градини и училища, поради което физически не могат да достигнат до отстраняването на авариите при жилищните сгради.

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