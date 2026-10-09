Жители на столичния квартал "Дружба" зоват кмета на помощ срещу презастрояването

"Призоваваме кмета на район „Искър" Петко Краев да защити интересите на жителите, които го избраха! Гласът ни трябва да бъде чут! „Дружба“ няма да замълчи пред поредния опит за съсипване на природата и сигурността ни! Продължаваме напред", пишат жители на столичния квартал "Дружба" ден след протеста срещу нови постройки в непосредствена близост до жилищни блокове и до езерото в квартала.

Те отчитат събрани 591 подписа само за два часа в подкрепа на своята кауза. "Не на презастрояването на "Дружба"! Да спасим езерото и зелените си площи", пишат инициатори на опазването на баланса строежи-зеленина.

"Съкварталци, снощи на общественото обсъждане станаха ясно тревожни факти, които доказват, че този безумен проект за застрояване е истинска заплаха за целия квартал!

ЕЗЕРОТО Е В ОПАСНОСТ: Точно в този район минава подземната река, която захранва нашето езеро. Всички видяхме какво се случи, когато се строи метрото – сега в езерото вече има 2 буренясали острова! Ако се излее още бетон отгоре, последиците ще са необратими.

ЗАПЛАХА ЗА ЖИВОТА И СИГУРНОСТТА: Още по-важно и скандално е, че съгласно проекта, до хората от блок 69 (чиито вход е от страната на пазара) няма да има достъп с кола. Това означава, че при извънредна ситуация ПОЖАРНА ИЛИ ЛИНЕЙКА НЯМА КАК ДА МИНАТ! Подлага се на риск безопасността на стотици граждани!

Те препоръчват хората, които подкрепят каузата им да изпратят имейл до Столична община или до район „Искър“!

"Изпратете имейл на адресите на Столична община: delovodstvo@sofia.bg или до район „Искър“ на: info@raioniskar.bg и delovodstvo@raioniskar.bg, като вмъкнете следния текст и задължително добавите своите аргументи:

Относно (Subject): Възражение срещу ПУП-ПРЗ за УПИ VII-1307, 1428 и УПИ V, кв. 47а, м. ж.к. Дружба 1 - III част

До: Кмета на Столична община

До: Главния архитект на Столична община

До: Кмета на Район "Искър"

Възражение от (Вашите три имена)

срещу проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 68134.1500.1307 и 68134.1500.1428 по КККР, предвиждащ образуване на нов урегулиран поземлен имот УПИ VII-1307, 1428 „за жилищно строителство“ и урегулиран поземлен имот УПИ V „за озеленяване“, кв. 47а, м. „ж.к. Дружба 1 – III част“, район „Искър“

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МОИТЕ АРГУМЕНТИ (ДОБАВЕТЕ СВОБОДЕН ТЕКСТ):

(Тук в свободен текст запишете защо сте против проекта. Например: застрашаването на подземните води и езерото, блокирането на достъпа за линейки и пожарни до бл. 69, презастрояването и липсата на паркоместа, унищожаването на малкото останали зелени площи.)

Нека да накараме общините да работят", е призивът на жителите на "Дружба".