Жители на "Дружба" излизат на протест заради план за нов блок до езерото

Жители на столичния квартал "Дружба 1" излизат на протест срещу ново застрояване в района на езерото. Демонстрацията под надслов "Не на презастрояването на Дружба!" е насрочена за днес, 7 октомври, от 18:30 до 20:30 часа на пазар "Класик", до езерото, 4-то ОУ и блокове 67 и 68.

По информация на организаторите мероприятието е съгласувано със Столична община.

Един от основните поводи за недоволството е твърдение за план за изграждане на нов жилищен блок на мястото на малкото пазарче между блокове 67 и 68, в непосредствена близост до езерото.

Жителите се противопоставят и на друг проект, за който посочват, че вече има решение - изграждането на двуетажни нежилищни сгради пред блок 50, в района на спирката на автобус 604 "Бл. 50 - ж.к. Дружба 1".

"Езерото и неговите околности са сърцето на Дружба. Не можем да допуснем бетонът да погълне и малкото зелени и пешеходни зони, където се разхождаме ние и децата ни, нито да се задълбочи още повече проблемът с паркирането", посочват организаторите.

Те призовават районната администрация да обърне внимание на недоволството на хората и настояват мнението на живеещите в квартала да бъде взето предвид при бъдещото развитие на района.

"Ние живеем тук и нашето мнение трябва да бъде зачетено", се казва още в призива за протеста.