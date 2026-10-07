Новини
Търси
Подкаст
Общество

Жители на "Дружба" излизат на протест заради план за нов блок до езерото

Жители на "Дружба" излизат на протест заради план за нов блок до езерото
Таралеж

Недоволните се събраха тази вечер от 18:30 часа край езерото в "Дружба 1"

Жители на столичния квартал "Дружба 1" излизат на протест срещу ново застрояване в района на езерото. Демонстрацията под надслов "Не на презастрояването на Дружба!" е насрочена за днес, 7 октомври, от 18:30 до 20:30 часа на пазар "Класик", до езерото, 4-то ОУ и блокове 67 и 68.

По информация на организаторите мероприятието е съгласувано със Столична община.

Един от основните поводи за недоволството е твърдение за план за изграждане на нов жилищен блок на мястото на малкото пазарче между блокове 67 и 68, в непосредствена близост до езерото.

Жителите се противопоставят и на друг проект, за който посочват, че вече има решение - изграждането на двуетажни нежилищни сгради пред блок 50, в района на спирката на автобус 604 "Бл. 50 - ж.к. Дружба 1".

"Езерото и неговите околности са сърцето на Дружба. Не можем да допуснем бетонът да погълне и малкото зелени и пешеходни зони, където се разхождаме ние и децата ни, нито да се задълбочи още повече проблемът с паркирането", посочват организаторите.

Те призовават районната администрация да обърне внимание на недоволството на хората и настояват мнението на живеещите в квартала да бъде взето предвид при бъдещото развитие на района.

"Ние живеем тук и нашето мнение трябва да бъде зачетено", се казва още в призива за протеста.

Още по темата

Пламен Димитров: Хората може да излязат на протест, тъй като обедняват

Пламен Димитров: Хората може да излязат на протест, тъй като обедняват

В Бургас излизат на протест с искане за оставката на земеделския министър

В Бургас излизат на протест с искане за оставката на земеделския министър

Без топла вода чак до 22 октомври: Удължават ремонта в "Дружба"

Без топла вода чак до 22 октомври: Удължават ремонта в "Дружба"

Жители на столичния кв. "Дружба" пропищяха от несъбиран боклук

Жители на столичния кв. "Дружба" пропищяха от несъбиран боклук

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Водещи

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 11 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 14 минути
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 24 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

  • Преди 37 минути
Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

  • Преди 50 минути
ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

  • Преди 60 минути
Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

  • Преди 1 час
ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

  • Преди 1 час