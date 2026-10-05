Пламен Димитров: Хората може да излязат на протест, тъй като обедняват
Няма как хората да не усещат, че обедняват, посочи той
Хората може да излязат на протест, тъй като обедняват, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров.
"Няма как хората да не усещат, че обедняват. В джоба им става по-празно. Държавата може да направи с регулаторите страшно много", изтъкна пред BG on Air Димитров, като посочи, че според него няма да е изненада, ако хората излязат на протести.
Той посочи, че храната поскъпва с 8,6% за година, а потребителската кошница вече струва над 62 евро.
"Ние искаме поне 10 процента увеличение както на минималната заплата, така и на всички доходи, защото толкова най-малко растат цените", каза президентът на КНСБ.
"Да дадем шанс на диалога между нас и бизнеса, но правителството трябва да го осигурява", посочи той.