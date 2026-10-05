Пламен Димитров: Хората може да излязат на протест, тъй като обедняват

Хората може да излязат на протест, тъй като обедняват , заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров.

"Няма как хората да не усещат, че обедняват. В джоба им става по-празно. Държавата може да направи с регулаторите страшно много", изтъкна пред BG on Air Димитров, като посочи, че според него няма да е изненада, ако хората излязат на протести.

Той посочи, че храната поскъпва с 8,6% за година, а потребителската кошница вече струва над 62 евро.