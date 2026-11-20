Пожар избухна в болница „8 септември“ в Скопие, след като на балкон на седмия етаж в отделението по ортопедия се запалиха инвалидни колички. Заради инцидента част от пациентите бяха евакуирани, съобщи репортер на ТАРАЛЕЖ от Скопие.

Пожарът вече е потушен, а командирът на пожарната служба в Скопие Звонко Томески е потвърдил, че са горели инвалидни колички, оставени на балкона на болничната сграда.

Пациентка, разказва, че е била на преглед, когато хората в болницата забелязали дим. Реакцията била незабавна и пациентите започнали да напускат сградата.

Част от тях останали извън болницата и след потушаването на пожара.

Полицията разследва причините

Компетентните служби проверяват как се е стигнало до запалването. Полицията води разследване, което трябва да установи причините за инцидента и обстоятелствата около възникването на огъня.

Към момента няма предоставена официална информация за пострадали хора или за размера на материалните щети.