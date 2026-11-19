Турция и Европейският съюз работят съвместно за намиране на трайно решение на кризата с шенгенските визи на турските шофьори на тежкотоварни камиони, което да сложи край на километричните опашки по българо-турската граница. Това обяви турският външен министър Хакан Фидан по време на изслушване пред Комисията по бюджет в парламента в Анкара (Меджлиса), цитиран от изданието „Хюриет“ и БТА.

Пред депутатите той разкри и детайли от разговорите си с българския премиер Румен Радев и министъра на външните работи Велислава Петрова-Чамова за отпушване на трафика.

Темата бе повдигната по време на заседанието от депутат от опозиционната „Нова партия“, който алармира за затрудненията пред превозвачите. В отговор Фидан подчерта, че ситуацията засяга пряко и двете страни. „В момента работим заедно с Европейския съюз за трайно решение. Това не е проблем само за нас, но и за Европейския съюз“, коментира той.

Турският първи дипломат разясни пред парламентаристите, че кризата е възникнала заради стриктното прилагане на правилото „90/180 дни“ след влизането на България в Шенген. По думите му, докато преди граничните власти са проверявали единствено дали визата е валидна, сега стриктно се изчислява броят на дните, прекарани в ЕС – максимум 90 дни в рамките на 180-дневен период. При надвишаване на лимита дори с един ден водачите автоматично получават отказ за влизане.

Фидан обясни, че внезапното затягане на контрола е довело до „невероятно запушване“ на границата, тъй като първоначално от София са отговорили, че са безсилни заради новите си ангажименти като член на Шенген. Впоследствие обаче той се е свързал директно с българския министър-председател и с външния министър. „Да е жив и здрав, българският премиер помогна. Каза: „Да отидем към удължаване от десет дни, една седмица“. Отидохме“, разказа турският външен министър. След паралелни разговори на ниво ЕС първоначалната отсрочка е била удължена повторно до края на месеца, за да се спечели време за системно решение.

Според Фидан блокадите по границата нанасят двустранни щети на икономиките и търговията. „Ако ние губим пазари, то те губят верига на доставки“, изтъкна той, добавяйки, че въпросът е пряко свързан с приоритетната тема за транспортната свързаност между Турция и Общността. По думите му Брюксел е „най-малко толкова притеснен, колкото и ние“, поради което двете страни търсят общ изход от ситуацията.