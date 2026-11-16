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Натоварване на границата с Турция: Интензивен трафик за камиони на "Капитан Андреево"

Натоварване на границата с Турция: Интензивен трафик за камиони на "Капитан Андреево"
БТА

Движението през останалите гранични пунктове е нормално по данни към 6:00 часа, а два ферибота по Дунав не работят заради ниското ниво на реката

Интензивен е трафикът за товарни автомобили на изход от България към Турция през граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево". Това съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция" по данни към 6:00 часа на 16 ноември, цитирани от БТА.

На останалите гранични пунктове в страната движението е нормално, като не се съобщава за затруднения при преминаването.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов - Зимнич обаче продължават да не работят заради ниското ниво на река Дунав.

Нормално е движението и на всички гранични пунктове с Гърция. През преходите "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки автомобили и микробуси с допустима максимална маса до 3,5 тона.

През "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" могат да преминават леки автомобили, автобуси и товарни превозни средства.

На границите с Република Северна Македония и Сърбия също се отчита нормален трафик на всички гранични преходи.

От "Гранична полиция" посочват, че към 6:00 часа единственото отчетено интензивно движение е на ГКПП "Капитан Андреево" за товарните автомобили, напускащи страната в посока Турция.

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