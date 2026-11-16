Кабинетът обсъжда проектобюджета за 2027 г.

Министерският съвет ще проведе днес заседание, съобщи правителствената информационна служба. В дневния ред са проектозаконите за държавния бюджет на Република България, за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и за бюджета на държавното обществено осигуряване за догодина, се уточнява в съобщението.

На 6 ноември в УНСС премиерът представи параметрите на план-сметката на държавата за 2027 г. По думите му бюджетът задава визията за развитие на страната, както и цели, приоритети и политики, а нашата цел е българите да живеят по-добре и по-сигурно.

В сряда проектобюджетът беше обсъден от социалните партньори. По думите на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев правителството предлага бюджет, който връща публичните финанси към устойчивост, без да изоставя подкрепата за доходите, семействата и инвестициите.

Проектът предвижда дефицит на касова основа от 3,5 на сто от брутния вътрешен продукт през 2027 г. Средносрочната бюджетна прогноза залага последващо намаляване на дефицита до 3,1 на сто през 2028 г. и 2,4 на сто през 2029 г.

Общото ниво на приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма (КФП) е в диапазона 35,6-36,1 на сто от БВП за периода 2027-2029 г.

Разходите по КФП се предвижда да намалеят от 43,5 на сто от БВП през 2026 г. до 39,6 на сто от БВП през 2027 г. През 2028 г. и 2029 г. разходите по КФП трябва да спаднат до 38,9 на сто от БВП и 38 на сто от БВП.

Държавният дълг се предвижда да достигне 44,3 млрд. евро или 31,4 на сто от БВП през 2027 г., като е предвидена възможност за поемане на нов дълг до 8,6 млрд. евро. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2027 г. е заложен на 2,6 млрд. евро.

Предвижда се минимална работна заплата от 660 евро за 2027 г. От 1 януари догодина се предвижда увеличение с 5 на сто на разходите за персонал на първостепенните разпоредители с бюджет, с изключение на изборните длъжности и лицата по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване (сектор „Отбрана и сигурност“).

За увеличение на заплатите на педагогическите специалисти със 7,5 на сто от 1 януари 2027 г. са предвидени 170,5 млн. евро.