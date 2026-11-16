Новини
Търси
Подкаст
Политика

Кабинетът обсъжда проектобюджета за 2027 г.

Кабинетът обсъжда проектобюджета за 2027 г.
Снимка: БТА

Проектът предвижда дефицит на касова основа от 3,5 на сто от БВП

Министерският съвет ще проведе днес заседание, съобщи правителствената информационна служба. В дневния ред са проектозаконите за държавния бюджет на Република България, за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и за бюджета на държавното обществено осигуряване за догодина, се уточнява в съобщението.

На 6 ноември в УНСС премиерът представи параметрите на план-сметката на държавата за 2027 г. По думите му бюджетът задава визията за развитие на страната, както и цели, приоритети и политики, а нашата цел е българите да живеят по-добре и по-сигурно. 

В сряда проектобюджетът беше обсъден от социалните партньори. По думите на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев правителството предлага бюджет, който връща публичните финанси към устойчивост, без да изоставя подкрепата за доходите, семействата и инвестициите. 

Проектът предвижда дефицит на касова основа от 3,5 на сто от брутния вътрешен продукт през 2027 г. Средносрочната бюджетна прогноза залага последващо намаляване на дефицита до 3,1 на сто през 2028 г. и 2,4 на сто през 2029 г.

Общото ниво на приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма (КФП) е в диапазона 35,6-36,1 на сто от БВП за периода 2027-2029 г.

Разходите по КФП се предвижда да намалеят от 43,5 на сто от БВП през 2026 г. до 39,6 на сто от БВП през 2027 г. През 2028 г. и 2029 г. разходите по КФП трябва да спаднат до 38,9 на сто от БВП и 38 на сто от БВП.

Държавният дълг се предвижда да достигне 44,3 млрд. евро или 31,4 на сто от БВП през 2027 г., като е предвидена възможност за поемане на нов дълг до 8,6 млрд. евро. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2027 г. е заложен на 2,6 млрд. евро.

Предвижда се минимална работна заплата от 660 евро за 2027 г. От 1 януари догодина се предвижда увеличение с 5 на сто на разходите за персонал на първостепенните разпоредители с бюджет, с изключение на изборните длъжности и лицата по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване (сектор „Отбрана и сигурност“).  

За увеличение на заплатите на педагогическите специалисти със 7,5 на сто от 1 януари 2027 г. са предвидени 170,5 млн. евро.

Още по темата

Христина Христова пред ТАРАЛЕЖ: Бюджетът за 2027 се опитва да сложи край на неразумното харчене

Христина Христова пред ТАРАЛЕЖ: Бюджетът за 2027 се опитва да сложи край на неразумното харчене

Васил Велев пред ТАРАЛЕЖ: Това безусловно е най-добрият бюджет за последните 5 години

Васил Велев пред ТАРАЛЕЖ: Това безусловно е най-добрият бюджет за последните 5 години

Юлиан Войнов пред Таралеж: С реформи България може да стане европейски икономически тигър

Юлиан Войнов пред Таралеж: С реформи България може да стане европейски икономически тигър

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Енчо Керязов след източването на басейн "Диана": Не искам да съм министър на всяка цена

Енчо Керязов след източването на басейн "Диана": Не искам да съм министър на всяка цена

Премиерът Радев: Днес слагаме край на оправданията с наследството от предишните

Премиерът Радев: Днес слагаме край на оправданията с наследството от предишните

Божанов с критики към Бюджет 2027: Дефицитът е твърде голям

Божанов с критики към Бюджет 2027: Дефицитът е твърде голям

Румен Радев: Извинявам се на майките на децата с увреждания

Румен Радев: Извинявам се на майките на децата с увреждания

Константин Проданов: Няма да оттегляме Бюджет 2027, разходите намаляват с 800 млн. евро

Константин Проданов: Няма да оттегляме Бюджет 2027, разходите намаляват с 800 млн. евро

Водещи

Зеленски иска Европа да има по-голяма роля в преговорите за мир в Украйна

Зеленски иска Европа да има по-голяма роля в преговорите за мир в Украйна

  • Преди 1 минута
Катастрофи затрудняват движението по "Струма" в посока София

Катастрофи затрудняват движението по "Струма" в посока София

  • Преди 5 минути
Ружа Райчева: Властта вече се оправдава за всичко – дори за мъглата на „Тракия“

Ружа Райчева: Властта вече се оправдава за всичко – дори за мъглата на „Тракия“

Учител: Празното училище с над 700 000 евро е споделена безотговорност на родители, учители и чиновници

Учител: Празното училище с над 700 000 евро е споделена безотговорност на родители, учители и чиновници

Глобите на пътя: Какви са правата на шофьорите и кои санкции подлежат на обжалване?

Глобите на пътя: Какви са правата на шофьорите и кои санкции подлежат на обжалване?

  • Преди 14 минути
Температурите скачат до 22 градуса: Кога се завръща студът

Температурите скачат до 22 градуса: Кога се завръща студът

  • Преди 18 минути
Президентът на Еквадор отрече наличието на американска военна база в страната

Президентът на Еквадор отрече наличието на американска военна база в страната

  • Преди 22 минути
Енчо Керязов след източването на басейн "Диана": Не искам да съм министър на всяка цена

Енчо Керязов след източването на басейн "Диана": Не искам да съм министър на всяка цена

„Гейзер“ от август залива блокове в „Младост 1“: Жители се страхуват за основите на сградите

„Гейзер“ от август залива блокове в „Младост 1“: Жители се страхуват за основите на сградите

"Bangaranga" по пътя към "Грами": DARA се бори за четири номинации

"Bangaranga" по пътя към "Грами": DARA се бори за четири номинации

  • Преди 29 минути
Бен Шелтън пречупи Артур Фис за първата си победа на Финалите на ATP

Бен Шелтън пречупи Артур Фис за първата си победа на Финалите на ATP

  • Преди 32 минути
Китай потвърди срещата между Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин

Китай потвърди срещата между Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин

  • Преди 35 минути
Премиерът Радев: Днес слагаме край на оправданията с наследството от предишните

Премиерът Радев: Днес слагаме край на оправданията с наследството от предишните

Обрат с треньорския казус в Локомотив София

Обрат с треньорския казус в Локомотив София

  • Преди 43 минути
Грипът набира скорост: Проф. Христова призова за ваксинация

Грипът набира скорост: Проф. Христова призова за ваксинация