Белгия обърна Италия за 11 минути и я разгроми с 4:1 в Лигата на нациите

Белгия победи Италия с 4:1 в Лигата на нациите, след като изоставаше в резултата. Пио Еспозито откри за гостите в 11-ата минута, но до 26-ата домакините вече водеха с 3:1 след попадения на Максим Де Кайпер, Нейтън Нгой и Жереми Доку.

Италия започна силно и още в седмата минута Сене Ламенс спаси удари на Николо Фаджоли и Николо Пизили. Четири минути по-късно Майкъл Кайоде центрира по земя при бърза контраатака, а Еспозито засече топката в мрежата за 0:1.

Белгия изравни в 15-ата минута, когато рикоширал удар на Кевин Де Бройне стигна до Де Кайпер, който се разписа отблизо. В 22-рата минута Нгой довкара топката след спасяване на Джанлуиджи Донарума при ъглов удар. Само четири минути по-късно Доку премина през трима защитници и отбеляза за 3:1.

Домакините продължиха да създават положения и след почивката. В 54-ата минута Шарл Де Кетеларе удари напречната греда с глава, а малко по-късно Донарума спря Де Бройне, останал сам срещу него. В 81-вата минута белгийският халф изведе Диего Морейра, който с удар в далечния ъгъл оформи крайния резултат.

Минута след четвъртия гол Донарума получи жълт картон за реплика към съдията и ще пропусне следващия мач на Италия. В добавеното време Еспозито имаше възможност да намали разликата, но пропусна дузпа.