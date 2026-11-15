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Мая Манолова: Петте най-големи търговски вериги нарушават правилата за надценките

Мая Манолова: Петте най-големи търговски вериги нарушават правилата за надценките
БТА

КЗП е изпратила сигнали до Комисията за защита на конкуренцията, като възможните санкции достигат 10% от оборота

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е изпратила сигнали до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) срещу петте най-големи търговски вериги в България за установени при проверки нарушения. Това съобщи председателят на КЗП Мая Манолова пред БНТ.

По думите ѝ проверките са показали, че дори при промоционални предложения търговските вериги поддържат надценки между 30% и 40%, като намаленията често са за сметка на доставчиците и българските производители.

"Това, което установихме в нашите проверки на петте най-големи вериги, е, че при промоции те слагат надценки до 40%", заяви Манолова.

Според нея са констатирани и нарушения на забраната за разлика от над 10% в надценките на сходни продукти от една и съща категория.

"И за петте най-големи търговски вериги сме подали сигнали със съответните документи, при това дадени ни в официална проверка от самите търговски вериги", посочи председателят на КЗП.

Манолова обясни, че при доказване на подобни нарушения КЗК може да налага санкции, достигащи 10% от оборота на съответното дружество.

Председателят на КЗП настоя цените на основните хранителни продукти да бъдат реално намалени, а не просто да се ограничи поскъпването им.

"За мен просто да спрат да нарастват цените на храните не е цел. Не е победа", подчерта тя.

Според Манолова намаляването на надценките при около 20 основни хранителни продукта трябва да доведе до осезаемо по-ниски цени за потребителите.

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