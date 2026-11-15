Мая Манолова: Шефовете на търговските вериги се самозабравиха

Нелоялните практики на търговските вериги ощетяват както потребителите, така и българските производители на храни. Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова в ефира на БНР.

По думите ѝ само на 13 ноември КЗП е наложила санкции за общо 100 хил. евро. Сред посочените нарушения са подвеждащи промоции, разминавания между цената на щанда и тази на касата и заблуждаваща информация за произхода на стоки.

Манолова определи като справедлива санкцията от 76 млн. евро, наложена на „Кауфланд“ от Комисията за защита на конкуренцията. Тя заяви, че при проверки са установени различни надценки за стоки от една и съща продуктова категория в зависимост от доставчика. Според нея тази практика нарушава правилата за конкуренция.

КЗП може да заведе дела срещу мобилните оператори

Манолова призова мобилните оператори сами да премахнат клаузите в общите си условия, които КЗП определя като неравноправни. Тя заяви, че комисията ще заведе искове, ако компаниите не предприемат промени.

Председателят на КЗП съобщи още, че съвместно с Министерството на здравеопазването е изготвен законопроект с правила за определяне на цените на лекарствата без рецепта. Според Манолова въвеждането на такива правила ще доведе до по-ниски цени.