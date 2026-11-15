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Бразилия отказа да освободи Рафиня след червения му картон

Бразилия отказа да освободи Рафиня след червения му картон
АП/БТА

Крилото на Барселона ще пропусне контролата със Сингапур, но ще остане с националния отбор

Бразилската футболна конфедерация няма да освободи Рафиня от лагера на националния отбор, въпреки че крилото получи директен червен картон при загубата с 2:3 от Япония. Наказанието го вади от следващата контрола на Бразилия срещу Сингапур, насрочена за вторник, 17 ноември.

Рафиня беше заменен в 71-вата минута, но се озова на терена след победния гол на Япония в добавеното време. Той протестира срещу решението на съдията и беше изгонен заедно със селекционера Карло Анчелоти.

Изпълнителният директор на бразилската федерация Родриго Каетано потвърди, че футболистът ще остане с отбора. „Рафиня остава с нас, няма никакъв смисъл да го освобождаваме. Той е един от нашите лидери. Ще преценим спокойно кой ще представи отбора по най-добрия начин в следващия мач“, заяви той.

Случаят идва на фона на напрежението между Барселона и бразилския национален отбор. Каталунският клуб е имал притеснения за здравето на Рафиня след предишни лагери, по време на които крилото получаваше контузии. След последния от тях възстановяването му отне повече време.

След поражението от Япония Рафиня се извини за червения картон, но отправи критики към съдийството. „Искам да се извиня за изгонването, но е много трудно да не говориш за съдията“, каза футболистът.

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