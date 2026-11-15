Столична община може да плати над 74 000 евро за имот край Боянската църква

Столична община може да плати до 74 211,10 евро без ДДС за придобиването на частен дял от имот в непосредствена близост до Боянската църква. Предложението на кмета на район "Витоша" Зарко Клинков е включено в дневния ред на Столичния общински съвет (СОС) за заседанието на 19 ноември, съобщава Столица.bg.

Става въпрос за една четвърт идеална част от поземлен имот с обща площ 600 кв. м, разположен на улица "Бели брези" №26 в столичния квартал "Бояна". Останалите три четвърти от терена вече са собственост на Столична община.

Имотът попада в охранителната зона на Боянската църква, която е включена в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО от 1979 г. Теренът е предназначен за озеленяване и е част от пространството около историческия обект.

Процедурата по придобиването започва през юни 2025 г., когато частният съсобственик подава заявление до район "Витоша" с искане общината да изкупи притежавания от него дял по пазарна цена.

Първоначалната оценка, изготвена от общинското дружество "Софинвест", е била 36 827 евро без ДДС. Срокът ѝ на валидност обаче е изтекъл през февруари 2026 г., което е наложило изготвянето на нова оценка.

Актуализираната стойност достига 74 211,10 евро без ДДС, което е повече от два пъти над първоначалната оценка. Изчислената цена е 494,74 евро за квадратен метър от придобиваните идеални части, а оценката е валидна до 28 февруари 2027 г.

Според становището на заместник-кмета по финансите Георги Клисурски Столичният общински съвет може да определи по-ниска цена в интерес на общината, но не и такава, която надвишава актуалната пазарна оценка.

Теренът се намира в устройствена зона за локални градини и озеленяване, където минималната озеленена площ трябва да бъде 80%, а максимално допустимата плътност на застрояване е 2%.

По действащите устройствени правила зоната е предназначена за паркове за ежедневен отдих, като се допуска само ограничено застрояване, свързано с обслужването на парковите пространства. За самостоятелни терени с площ под един хектар застрояване не се допуска.

Придобиването на оставащия частен дял би позволило на Столична община да стане единствен собственик на целия имот, което би улеснило управлението и опазването на зелените площи около Боянската църква.

Имотът вече е включен в общинската програма за придобиване на недвижими имоти през 2026 г. С решение от 25 юни Столичният общински съвет е възложил започването на процедура за придобиване на имотите, попадащи в охранителната зона на историческия обект.

Ако общинските съветници одобрят покупката, кметът на Столична община ще трябва да сключи договор за прехвърляне на собствеността, а район "Витоша" да състави нов акт за общинска собственост на целия терен.

Окончателното решение за придобиването на частния дял и цената, която общината ще заплати, предстои да бъде взето на заседанието на СОС на 19 ноември.