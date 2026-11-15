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Напрежение в Костинброд: 2000 декара общински земи могат да се окажат в частни ръце

Напрежение в Костинброд: 2000 декара общински земи могат да се окажат в частни ръце
FB/Община Костинброд

Жители на четири села предупреждават за риск от загуба на имотите заради дълговете на общинско дружество. Кметът отрича да има договорки с частни инвеститори

Близо 2000 декара общински земи в Костинброд могат да се окажат в частни ръце заради прехвърлянето им към финансово затруднено общинско дружество. За подобен риск предупреждават инициативни комитети от селата Богьовци, Безден, Дреново и Градец, които се противопоставят на решението на местната власт.

Става въпрос за 182 имота, предимно земеделски земи и пасища от т.нар. остатъчен поземлен фонд по чл. 19. На 11 ноември Общинският съвет в Костинброд е задвижил процедура по апортирането им в капитала на "Общински превози – Костинброд" ЕООД по предложение на кмета Трайко Младенов.

Притесненията на местните жители са свързани с тежкото финансово състояние на дружеството. За 2025 г. то е отчело загуба от 727 000 лева, краткосрочни задължения от близо 3 млн. лева и отрицателен собствен капитал от 1,261 млн. лева.

Според инициативните комитети съществува риск земите да бъдат използвани като обезпечение по задължения, а при невъзможност за погасяването им да преминат в частни ръце.

"Притеснителен е записаният текст, че част от терените могат да бъдат използвани като ипотечно обезпечение за задължения на дружеството. Така земите ще влязат в имуществото, с което то отговаря пред кредиторите си", предупреждават недоволните жители.

Те изразяват опасения, че имотите могат да попаднат в ръцете на частен инвеститор с интерес към изграждането на фотоволтаични централи, водороден завод и батерийни площадки. Доказателства за подобна предварителна договорка обаче не са представени.

Хората поставят и въпроса защо общината бърза с процедурата. Според тях кметът е обяснил необходимостта от спешни действия с подготвяните законови ограничения за разпореждане със земите по чл. 19 след 31 декември 2026 г.

Кметът на Костинброд Трайко Младенов категорично отхвърли обвиненията за обслужване на частни интереси.

"Искам категорично да заявя: Предложението не е свързано с предоставяне на земи за фотоволтаични централи, възобновяеми енергийни източници или предварително договорени инвестиционни намерения", посочи той в официална позиция.

По думите му целта е да се увеличи капиталът и да се укрепи финансовото състояние на общинското транспортно дружество. Младенов уверява, че ще бъде запазен необходимият поземлен фонд за евентуални реституционни претенции.

"Апортната вноска не означава автоматична продажба на имотите", подчерта кметът, като допълни, че предстои разработването на план за тяхното управление.

Местните жители обаче настояват за конкретни гаранции, че земите няма да бъдат ипотекирани или загубени заради задълженията на дружеството. Инициативните комитети подготвят протест срещу решението, като подчертават, че за хората в района тези терени са не само общинска собственост, но и важна част от местния поминък.

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