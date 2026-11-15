Над половината фирми планират коледен бонус до половин заплата

Малко над половината работодатели, участвали в проучване на Българската стопанска камара (БСК) за bTV, планират да дадат коледни бонуси. 51% от фирмите посочват, че премията ще е до половината от месечното възнаграждение. Сред анкетираните няма работодатели, които да са заявили по-висок бонус.

Други 44% от компаниите казват, че не могат да осигурят допълнително плащане за празниците. По 2% са фирмите, които още не са взели решение, и тези, които ще дадат ваучери или фирмени подаръци.

Лидия Славчева, продавач-консултант във верига за детски играчки, очаква коледна премия и планира да я използва за подаръци за децата и семейството си. В репортажа на bTV работодател разказва, че в неговата компания допълнителното плащане е традиция и може да достигне около една заплата. Размерът зависи от отработените месеци през годината и от индивидуалното представяне на служителя.

От БСК отчитат, че растящите разходи, включително за енергия, ограничават възможностите на бизнеса да изплаща премии. При недостиг на кадри обаче бонусите са начин работодателите да покажат, че ценят труда на служителите си, и да ги задържат, коментира Жасмина Саръиванова. Някои компании тепърва ще преценяват дали могат да осигурят допълнителни придобивки за празниците.