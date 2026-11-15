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Сметище край автогарата в "Изгрев": Жител сигнализира за купища отпадъци

Сметище край автогарата в "Изгрев": Жител сигнализира за купища отпадъци
ФБ/Изгрев- нашият квартал

Снимка, публикувана в квартална Facebook група, показва множество чували с отпадъци, струпани под надлез в столичния район

За струпани отпадъци в района на автогарата в столичния квартал "Изгрев" сигнализира гражданин в социалните мрежи. Снимка, публикувана във Facebook групата "Изгрев - нашият квартал", показва множество чували с боклуци, натрупани край ограда под надлез.

Авторът на публикацията Васко Петров се обръща директно към кмета с въпроса: "Кмете!!! Какво е това сметище при автогарата?".

На кадъра се виждат десетки чували, струпани на открито, както и разпилени листа и други отпадъци около тях. В непосредствена близост са разположени контейнери за смет.

Публикацията поставя въпроса за състоянието на пространството край автогарата и необходимостта от почистване на натрупаните отпадъци.

От снимката не става ясно откога чувалите се намират на мястото, кой ги е оставил и дали вече е подаден официален сигнал до районната администрация.

Към момента няма предоставена информация за позиция на Столичната община или районната администрация относно произхода на отпадъците и предстоящото им извозване.

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