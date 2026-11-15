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Общество

Участници от над 20 държави: Даден е стартът на третото издание на Маратон Бургас

Участници от над 20 държави: Даден е стартът на третото издание на Маратон Бургас
БТА

Над 2500 бегачи ще се включат в състезанието

Третото издание на Маратон Бургас започна днес под мотото „Бягай с пулса на Бургас“. Над 2500 бегачи са се записали за петте дистанции в програмата – класически маратон, полумаратон, бягания на 10,5 и 5 километра и семейно бягане на един километър.

Участниците в най-дългата дистанция от 42,195 километра ще направят четири обиколки от приблизително 10,5 километра. Трасето минава през центъра на Бургас, Морската градина и крайбрежната алея, покрай Часовника, Пантеона и Моста. То е сертифицирано от Световната атлетика и Международната асоциация на маратоните и шосейните бягания.

Очаква се първият маратонец да пресече финала малко след 12:00 ч.

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