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12 000 души превзеха София за маратона, Евтим Милошев стана най-бързият министър

12 000 души превзеха София за маратона, Евтим Милошев стана най-бързият министър
БТА

43-тото издание на Софийския маратон събира рекорден брой участници

Над 12 000 души участват в 43-тото издание на Софийския маратон, който се провежда днес и утре по улиците на столицата.

В първия ден са късите дистанции от 5 и 10 километра, а в неделя предстоят полумаратонът и класическата дистанция от 42,195 километра. Наградният фонд на състезанието е над 30 000 евро.

Сред участниците в съботния старт бяха и осем министри. Министърът на културата Евтим Милошев завърши на 617-о място от над 1900 бегачи на дистанцията от 5 километра и постигна най-добро време сред представителите на Министерския съвет.

"Това беше битка със самия себе си, но по-важен е примерът, който даваме на младите хора. Спортът, културата и образованието са най-важните неща", заяви Милошев след финала.

По думите му събития като Софийския маратон дават на България по-голяма европейска и световна видимост.

В бягането се включи и кметът на София Васил Терзиев.

В неделя около 5000 души ще участват в полумаратона и маратона, а най-добрите ще си разпределят основната част от наградния фонд. Победителите при мъжете и жените на класическата дистанция ще получат по 3000 евро.

Заради състезанието в столицата са въведени мащабни ограничения на движението. В събота от 07:00 до 13:00 ч. са затворени участъци по трасетата на 5 и 10 километра, а в неделя от 07:00 до 15:30 ч. ограниченията ще обхванат значително по-голяма част от града.

Промени има и в маршрутите на десетки линии на градския транспорт.

Състезанията се провеждат в два дни за трета поредна година, като тази година организаторите отчитат рекорден брой участници.

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