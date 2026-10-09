Маратон променя движението в София тази събота и неделя

Над 12 хиляди участници са се записали за мащабния Софийски маратон. Заради състезанието временно движението по някои улици и булеварди в столицата ще е спряно. Ще има и промени в маршрутите на градския транспорт.

В събота трасетата на маратона започват пред Националната художествена галерия и преминават през центъра. В неделя стигат и до моста „Чавдар“.

Движението ще се спира поетапно в почти целия център, в зависимост от момента на преминаване на състезателите. В събота събитията ще са от 7:00 часа сутринта до 13:00 часа, а в неделя – до 15:30 часа. Въпреки това забраните за движение по места ще са в сила до 20:00 часа в неделя.

Маршрутът, където ще е затворено за движение, ще е от Националната художествена галерия по бул. „Княгиня Мария Луиза“, пл. „Лъвов мост“, пл. „Света Неделя“, бул. „Витоша“, ул. „Алабин“, ул. „Ген. Гурко“, ул. „Г. С. Раковски“, бул. „Цар Освободител“, бул. „Васил Левски“, ул. „Оборище“ и района на храм „Св. Александър Невски“, с финал на пл. „Княз Александър I“.

Другият маршрут започва от Националната художествена галерия към бул. „Тодор Александров“ до ж.к. „Люлин“ – до бул. „Д-р Петър Дертлиев“, след което бегачите ще се връщат към центъра. По-натам ще се минава през пл. „Света Неделя“, бул. „Витоша“, ул. „Алабин“, ул. „Ген. Гурко“, ул. „Г. С. Раковски“ и бул. „Цар Освободител“, по бул. „Васил Левски“ и бул. „Дондуков“ до мост „Чавдар“, с обръщане в района на ул. „Тодорини кукли“.

След това трасето се връща отново към центъра – през бул. „Дондуков“, бул. „Васил Левски“, ул. „Оборище“, храм „Св. Александър Невски“ и пл. „Народно събрание“, преди финала отново на пл. „Княз Александър I“.

До неделя вечерта е забранен престоят и паркирането на пл. „Княз Александър I“, както и на бул. „Цар Освободител“ в участъка между ул. „Княз Александър I“ и ул. „Г. С. Раковски“.