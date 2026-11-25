Четвърти човек е задържан във връзка с разследването на сексуалното посегателство над 15-годишно момиче в София. Става въпрос за 18-годишен младеж, на когото прокуратурата повдига обвинение, съобщава NOVA.

Според първоначалните данни младежът е заснел част от видеоклиповете, на които е документирано посегателството. Конкретната му роля в случилото се предстои да бъде изяснена от разследващите.

По информация на телевизията същият младеж е стрелял с газов пистолет преди няколко дни.

Припомняме, че разследването започна след разпространението на видеозаписи в социалните мрежи, съдържащи данни за сексуално насилие над непълнолетното момиче.

Първоначално обвинения бяха повдигнати на три момчета на 14, 15 и 16 години. На 21 ноември Софийският районен съд постанови задържането им под стража.

Според прокуратурата посегателството е извършено по време на парти за Хелоуин в столичен апартамент, на което са присъствали повече от десет души.

Установено е, че участниците са употребили значително количество алкохол, но към момента няма доказателства за употреба на наркотични вещества.

Във въпросната нощ на адреса е бил изпратен полицейски патрул заради сигнал за силен шум. Служителите са видели момичето в неадекватно състояние, като все още се изяснява дали посещението им е било преди, или след посегателството.

МВР започна вътрешна проверка на действията на полицаите.

На 23 ноември директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков съобщи, че са иззети газов пистолет, заснет в един от видеоклиповете, както и мобилен телефон, който е бил оставен в заложна къща.

В хода на разследването полицията е установила и друг случай на посегателство над момиче, извършено на 21 септември.

На пострадалата 15-годишна е осигурена психологическа подкрепа, а органите за закрила на детето са уведомени.