354 жени са убити в Турция от началото на годината. Това сочат данни на платформата „Анът Саяч“ („Anıt Sayaç“), съобщава опозиционният турски в. „Оксижен“.

Негативната статистика е публикувана по повод Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените.

Платформата „Анът Саяч“ е създадена в памет на жените, загубили живота си при случаи на жестоко домашно насилие. По нейни данни от 1 януари до 24 ноември 2026 г. са убити най-малко 354 жени.

Различни са данните на Платформата „Ще спрем убийствата на жени“ (KCDP), според която през първите 10 месеца на 2026 г. в Турция са извършени 245 убийства на жени, а 254 жени са намерени мъртви при подозрителни обстоятелства.

Данните на платформата показват, че по-голямата част от жените са били убити от членове на семейството си или от мъже, с които са имали близки отношения. В повечето случаи това е станало в домовете им.

Най-често жените са били убити от съпрузите им.

Има и случаи, при които жените са били убити от бащите им, от синовете им, от братята им, както и от други познати мъже. В някои случаи не е било установено каква е връзката им с извършителя.

През 2021 г. президентът Реджеп Тайип Ердоган изтегли Турция от Истанбулската конвенция на Съвета на Европа, което предизвика осъждане от страна на групи за защита на правата на жените и западни държави. Знаковата конвенция беше подписана в Истанбул през 2011 г.