Рахийм Стърлинг получи 12 месеца лишаване от свобода условно с изпитателен срок от 18 месеца, след като призна вината си за опасно шофиране. 31-годишният бивш английски национал не показа видима реакция при произнасянето на присъдата.

Случаят е от 28 май, когато Стърлинг катастрофира на магистрала в Хемпшир. Преди инцидента той е вдишвал райски газ от балон, докато е управлявал своето ламборгини.

Стърлинг призна също, че е притежавал шест контейнера с диазотен оксид, известен като райски газ, и че е отказал да предостави проба на полицията.

Освен условната присъда съдът наложи на бившия футболист забрана да шофира за 24 месеца. Той трябва да положи и 100 часа общественополезен труд.

Стърлинг е играл за четири клуба във Висшата лига. Той носи екипите на Ливърпул и Манчестър Сити, а по-късно игра и за лондонските Челси и Арсенал.