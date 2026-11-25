Европейският парламент и Съветът на ЕС постигнаха споразумение за бюджета на Европейския съюз за 2027 г., което предвижда възстановяване на 1 млрд. евро от предложените съкращения и допълнителни 300 млн. евро спрямо първоначалния проект на Европейската комисия. Договореното беше определено като „балансиран компромис“ от докладчиците на Европейския парламент по бюджета Нилс Ушаковс и Михалис Хаджипантела.

На пресконференция в Страсбург двамата представиха основните параметри на споразумението и коментираха предизвикателствата пред следващата многогодишна финансова рамка на ЕС.

Нилс Ушаковс, представител на групата на социалистите и демократите от Латвия, отбеляза, че договореността е постигната въпреки икономическия натиск, военните конфликти и вътрешнополитическите затруднения в държавите членки.

Допълнителните средства ще бъдат насочени към научни изследвания, транспортна и енергийна инфраструктура, програмата „Еразъм+“, гражданска защита, управление на границите и военна мобилност. Предвидено е увеличение на финансирането и за съседните на ЕС региони, както и за хуманитарна помощ.

В бюджета са заложени и средства за укрепване на киберсигурността.

Ушаковс приветства предложението на председателя на Европейския съвет Антонио Коща за следващата многогодишна финансова рамка. В него се отчита необходимостта от допълнителна подкрепа за регионите, граничещи с Русия, Беларус и Украйна. Според латвийския евродепутат обаче все още няма яснота какъв ще бъде размерът на това финансиране.

Той обърна внимание и на размера на бюджета за 2027 г., който ще бъде последната година от настоящата финансова рамка. Предвиденото равнище е 0,99% от брутния национален доход – показател, който Ушаковс определи като най-ниския в най-новата история на ЕС.

Евродепутатът изрази притеснение и от предложението за бюджет от 0,97% от брутния национален доход в следващата многогодишна финансова рамка. По думите му държавите членки не демонстрират необходимата готовност за постигане на разумен компромис.

Другият докладчик, Михалис Хаджипантела от Европейската народна партия и Кипър, заяви, че преговорите са приключили с проявена отговорност от страна на участниците.

Той подчерта, че европейският бюджет не се свежда единствено до финансови показатели, а отразява политическите приоритети и резултатите, които трябва да бъдат постигнати в полза на гражданите. Според него прозрачността и отчетността при разходването на средствата на европейските данъкоплатци трябва да останат водещи принципи.

Хаджипантела акцентира върху необходимостта европейските институции да разполагат с достатъчно ресурси, за да изпълняват своите функции и да реагират на бъдещите предизвикателства.

Сред основните приоритети той посочи защитата на сградите и служителите на европейските институции, сигурността на комуникациите и опазването на чувствителната информация. Специално внимание беше отделено и на развитието на цифровия капацитет и подготовката за предизвикателствата, свързани с изкуствения интелект.

По думите му сигурните институции и ефективните цифрови системи са от съществено значение за защитата на правата на гражданите и гарантирането на демократичната отчетност.

Хаджипантела определи постигнатото споразумение като съобразено с институционалните потребности и бюджетните ограничения на ЕС, като подчерта необходимостта публичните средства да бъдат използвани ефективно.