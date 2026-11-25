Звездата на Комо Нико Пас едва ли ще се завърне в Реал Мадрид през следващото лято, съобщава журналистът Бен Фернандес Сантос.

"Белите" продадоха аржентинския плеймейкър окончателно на "езерняците" през лятото за 60 млн. евро, като може да си го върнат срещу 80 млн. евро. На "Бернабеу" харесват много Пас, но е малко вероятно да го откупят обратно.

Самият футболист също няма особено желание да премине в Реал Мадрид. Той е наясно, че Джуд Белингам и Арда Гюлер ще са дългосрочни титуляри в отбора и за него няма да има много възможност за изява.

Нико Пас има договор с Комо до лятото на 2028 година. През този сезон той е изиграл 16 мача за италианския отбор, в който е вкарал 6 гола и е направил 8 асистенции.