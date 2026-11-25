Българският национален отбор за мъже започва участието си в Лигата на нациите (VNL) с турнир в Бразилия през 2027 година. Във втората седмица от надпреварата „лъвовете“ ще играят пред родна публика. Третият турнир от програмата ще отведе националния тим отново отвъд Океана - този път в САЩ.

Днес беше изтеглен жребият за групите. Мястото на финалния турнир, градовете-домакини и точна програма по дни и часове ще бъдат обявени през януари.

Първа седмица – Бразилия (9-13 юни): България, Русия, Бразилия, Япония, Германия, Аржентина Втора седмица – България (23-27 юни): България, Италия, Турция, Германия, Сърбия, Белгия Трета седмица – САЩ (14-18 юли): България, САЩ, Полша, Украйна, Германия, Китай