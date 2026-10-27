Любо Ганев отписа женския отбор по волейбол за Мондиал 2027

Президентът на българската федерация по волейбол Любомир Ганев не е голям оптимист за шансовете на женския национален отбор на световното първенство през 2027 година. „Лъвиците" попаднаха в група F с Япония, Русия и Аржентина. През лятото тимът на Марчело Абонданца стигна до осминафиналите на европейското първенство.

България в група с Русия на световното по волейбол за жени

„Ние бяхме в последната урна и трите ни съперници са по-добри като ранкинг. Много тежка група, шансовете да я прескочим са минимални. Ще се готвим и ще направим всичко възможно. Тежко е, но ще се опитаме да играем на ниво, многократно сме постигали успеха и срещу по-силни съперници. Аз смятам, че пътят през нашия отбор е само напред", каза Ганев.

Националките изпаднаха и от Лигата на нациите през лятото, след като завършиха на последното 18-о място. „Голямата цел пред жените е класиране за олимпийските игри през 2032 в Бризбейн. Има достатъчно време, за да реализираме това. Всяка година можем да се подобряваме и да печелим по 6-7 места в световната ранглиста, за да влезем в Топ 16", допълни Ганев.