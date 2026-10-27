Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Любо Ганев отписа женския отбор по волейбол за Мондиал 2027

Любо Ганев отписа женския отбор по волейбол за Мондиал 2027
БТА

Голямата цел е класиране за олимпийските игри през 2032 в Бризбейн, подчерта президентът на федерацията

Президентът на българската федерация по волейбол Любомир Ганев не е голям оптимист за шансовете на женския национален отбор на световното първенство през 2027 година. „Лъвиците" попаднаха в група F с Япония, Русия и Аржентина. През лятото тимът на Марчело Абонданца стигна до осминафиналите на европейското първенство.

България в група с Русия на световното по волейбол за жени

„Ние бяхме в последната урна и трите ни съперници са по-добри като ранкинг. Много тежка група, шансовете да я прескочим са минимални. Ще се готвим и ще направим всичко възможно. Тежко е, но ще се опитаме да играем на ниво, многократно сме постигали успеха и срещу по-силни съперници. Аз смятам, че пътят през нашия отбор е само напред", каза Ганев.

Националките изпаднаха и от Лигата на нациите през лятото, след като завършиха на последното 18-о място. „Голямата цел пред жените е класиране за олимпийските игри през 2032 в Бризбейн. Има достатъчно време, за да реализираме това. Всяка година можем да се подобряваме и да печелим по 6-7 места в световната ранглиста, за да влезем в Топ 16", допълни Ганев.

Още по темата

Любо Ганев: Има готов проект за нова волейболна зала

Любо Ганев: Има готов проект за нова волейболна зала

Александър и Симеон Николови започнаха ударно сезона в Италия

Александър и Симеон Николови започнаха ударно сезона в Италия

Селекционерът на България тръгна с победа в женския волейбол

Селекционерът на България тръгна с победа в женския волейбол

Братя Николови триумфираха с Лубе, Симеон грабна наградата за MVP

Братя Николови триумфираха с Лубе, Симеон грабна наградата за MVP

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Тити Папазов се извини на Орлин Николов: Ситуацията беше силно преувеличена

Тити Папазов се извини на Орлин Николов: Ситуацията беше силно преувеличена

Кирил Десподов близо до завръщане след над 7 месеца извън футбола

Кирил Десподов близо до завръщане след над 7 месеца извън футбола

Светослав Вуцов отново остава извън състава на националния отбор

Светослав Вуцов отново остава извън състава на националния отбор

Майкъл Карик оцеля засега и ще води Манчестър Юнайтед срещу Челси

Майкъл Карик оцеля засега и ще води Манчестър Юнайтед срещу Челси

Левски пуска билетите за мача с Ягелония

Левски пуска билетите за мача с Ягелония

Водещи

Тити Папазов се извини на Орлин Николов: Ситуацията беше силно преувеличена

Тити Папазов се извини на Орлин Николов: Ситуацията беше силно преувеличена

  • Току-що
Хутите обявиха удар по най-голямата рафинерия в Саудитска Арабия

Хутите обявиха удар по най-голямата рафинерия в Саудитска Арабия

  • Преди 6 минути
Кирил Десподов близо до завръщане след над 7 месеца извън футбола

Кирил Десподов близо до завръщане след над 7 месеца извън футбола

  • Преди 7 минути
България е на първо място в ЕС по смъртност при катастрофи: 71 загинали на милион жители

България е на първо място в ЕС по смъртност при катастрофи: 71 загинали на милион жители

  • Преди 8 минути
Николай Попов пред Таралеж: Никой не е застрахован на пътя, съдът да не пуска убиеца на Милен Цветков

Николай Попов пред Таралеж: Никой не е застрахован на пътя, съдът да не пуска убиеца на Милен Цветков

Емил Тонев за ареста на Борисов: Коментираше се, че трябва да се намерят чували с пари

Емил Тонев за ареста на Борисов: Коментираше се, че трябва да се намерят чували с пари

Светослав Вуцов отново остава извън състава на националния отбор

Светослав Вуцов отново остава извън състава на националния отбор

  • Преди 17 минути
Майкъл Карик оцеля засега и ще води Манчестър Юнайтед срещу Челси

Майкъл Карик оцеля засега и ще води Манчестър Юнайтед срещу Челси

  • Преди 17 минути
Кандев към Вълчев: Мъжеството не се дава с акт за раждане

Кандев към Вълчев: Мъжеството не се дава с акт за раждане

Мерц: Русия и САЩ не могат да разрешат войната в Украйна без Киев и Европа

Мерц: Русия и САЩ не могат да разрешат войната в Украйна без Киев и Европа

  • Преди 19 минути
Отмениха частичното бедствено положение в Кюстендил

Отмениха частичното бедствено положение в Кюстендил

  • Преди 29 минути
ЕС одобри 4,7 млрд. евро за възстановяване на разходите за военна помощ за Украйна

ЕС одобри 4,7 млрд. евро за възстановяване на разходите за военна помощ за Украйна

  • Преди 30 минути
Левски пуска билетите за мача с Ягелония

Левски пуска билетите за мача с Ягелония

  • Преди 36 минути
5 жалби блокират федерацията по борба

5 жалби блокират федерацията по борба

  • Преди 39 минути
Левски е готов с плана за зимна подготовка

Левски е готов с плана за зимна подготовка

  • Преди 42 минути