Йотова печели в 10 от 11 областни града с кметове на ГЕРБ

Перник влиза в списъка, а Търговище отпада. В десет от единадесетте областни града, спечелени от ГЕРБ на местните избори през 2023 г., Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят на първия тур на президентските избори. Единственото изключение е Пловдив, където Андрей Гюров и Георги Кандев получават 37,909% от гласовете.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят в десет от единадесетте областни града, в които ГЕРБ спечели кметските избори през 2023 г. Андрей Гюров и Георги Кандев излизат начело единствено в Пловдив-град, показва публикуваната от ЦИК разбивка на резултатите от първия тур на президентските избори на 25 октомври 2026 г.

Как гласуваха градовете

Областен град Кмет Йотова – Вълчев Гюров – Кандев Кой води Бургас Димитър Николов 38,536% 26,081% Йотова Велико Търново Даниел Панов 39,638% 22,928% Йотова Враца Калин Каменов 42,474% 18,716% Йотова Габрово Таня Христова 36,636% 25,220% Йотова Перник Станислав Владимиров 36,265% 26,914% Йотова Плевен Валентин Христов 41,553% 21,406% Йотова Пловдив-град Костадин Димитров 30,782% 37,909% Гюров Сливен Стефан Радев 40,249% 21,896% Йотова Смолян Николай Мелемов 47,219% 20,585% Йотова Стара Загора Живко Тодоров 39,935% 23,273% Йотова Хасково Станислав Дечев 47,891% 18,565% Йотова

Хасково и Смолян са сред най-силните райони за Йотова

Най-висок резултат сред единадесетте града Йотова и Вълчев постигат в Хасково – 47,891%. Следват Смолян с 47,219%, Враца с 42,474% и Плевен с 41,553%.

В Сливен, Стара Загора, Велико Търново и Бургас подкрепата за двойката също е около или над 39%. В Габрово и Перник Йотова и Вълчев водят с по-малка разлика, но отново са на първо място.

Тези резултати показват, че в повечето от разглежданите областни центрове президентският вот се различава от партийната принадлежност на местния кмет. Само по тези данни обаче не може да се установи как са гласували конкретно избирателите на ГЕРБ.

Пловдив е изключението

В Пловдив Андрей Гюров и Георги Кандев получават 37,909% срещу 30,782% за Йотова и Вълчев. Разликата е 7,127 процентни пункта.

Градът се управлява от Костадин Димитров, избран с кандидатурата на ГЕРБ през 2023 г. Резултатът поставя Пловдив като единствения град от тази група, в който Гюров и Кандев излизат начело.

Важно е да се прави разграничение между Пловдив-град и област Пловдив. В областта Йотова и Вълчев водят с 39,920% срещу 23,844% за Гюров и Кандев. Следователно резултатът в областния център не съвпада с този в по-широкия регион.

Къде печели Гюров извън групата на градовете с кметове на ГЕРБ

Според публикуваната разбивка Гюров и Кандев печелят в трите столични избирателни района и в Пловдив-град. В 23-ти МИР – София те получават 54,383%, а в 24-ти МИР – 49,864%.

София се управлява от Васил Терзиев, а Пловдив – от Костадин Димитров от ГЕРБ. Така сред двата областни града, в които Гюров печели, само Пловдив е с кмет на ГЕРБ.

Какво показват данните

Първият тур очертава ясно разпределение в единадесетте областни центъра: Йотова и Вълчев водят в десет, а Гюров и Кандев – в един.

Това е сравнение между резултатите от президентските избори и политическата принадлежност на местните кметове, а не пряка оценка за управлението на общините. За по-задълбочен извод биха били необходими и данни за избирателната активност, предишни избори и резултатите по секции.

Посочените проценти са предварителни към публикацията на 26 октомври 2026 г. Преди окончателно публикуване материалът трябва да бъде сверeн с финалната разбивка на ЦИК.