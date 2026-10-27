Кандев към Вълчев: Мъжеството не се дава с акт за раждане

Мъжеството не се дава с акт за раждане. По този начин се обърна кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев към съперника си Кирил Вълчев, кандидат за вицепрезидент и същевременно генерален директор на БТА.

Вълчев бе обявил, че е в неплатен отпуск.

"Баща ми и службата са ме научили, че мъжеството не се мери с гръмки приказки пред медиите, а с достойните постъпки пред собствената ни съвест. Готов съм да се явя на дебат с вас където и когато кажете, но за да имат смисъл думите ни в дебата, нека първо измерим достойните постъпки", посочи Кандев в кратко видео, качено във Фейсбук.

"Ще напуснете ли БТА така, както аз напуснах МВР след 30 години служба, за да покажа на хората, че няма да запазя единия пост, докато искам доверието им за друг? Ще помилвате ли наркотрафикантите така, както ги помилва г-жа Йотова? Ще признаете ли, че помилванията на наркотрафиканти са петно за президентската институция?", пита Кандев.

"Мъжеството не се дава с акт за раждане, г-н Вълчев. То е нещо, което човек гради всеки ден – с изборите, които прави, с решенията, които взима и с отговорите, които дава. Докато аз не получа отговори на тези въпроси, смятам, че дебатът между нас е напълно безсмислен", добави кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев.