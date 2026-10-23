Шестима души, една къща и една идея, която надживя империята

На 23 октомври 1893 година в Солун шестима мъже се събират в дома на книжаря Иван Хаджиниколов. Нямат армия, нямат държава, нямат институции, които да защитават делото им. Имат обаче нещо, което нито една империя не може да отнеме лесно — убеждението, че съдбата на Македония не бива да бъде оставена единствено в ръцете на чужди владетели и дипломатически кабинети.

Така започва историята на организацията, която ще се превърне в един от най-значимите фактори в революционното движение в Македония и Одринско — Българските македоно-одрински революционни комитети в тяхното по-късно историческо развитие, познати в различни периоди под различни наименования.

Днес, 23 октомври, отбелязваме Деня на българската революционна борба в Македония и Одринско — ден, който ни връща към времето, когато свободата не е била даденост, а кауза, за която се е плащало с преследване, затвор, изгнание и човешки живот.

Зад тази дата не стои просто едно събрание. Стои началото на организирано усилие Македония да има политическа воля, а населението ѝ — право да определя собственото си бъдеще.

Шестима основатели и една съдбовна среща

В историческата памет имената им остават завинаги свързани с 1893 година: Даме Груев, Христо Татарчев, Петър Поп Арсов, Андон Димитров, Христо Батанджиев и Иван Хаджиниколов.

Те не са случайно събрани хора. Това са образовани мъже, свързани с просветата, книгите, професионалния живот и обществените процеси в Македония. Познават реалността на османското управление, съперничеството между балканските държави и опасността бъдещето на родния им край да бъде решено без участието на самото население.

Даме Груев е учител и организатор. Христо Татарчев е лекар. Петър Поп Арсов е учител и обществен деец. Андон Димитров е юрист. Христо Батанджиев е учител. Иван Хаджиниколов е книжар — човек, за когото книгата и просветата са не просто препитание, а средство за съхраняване на духовната връзка между хората.

В дома на Хаджиниколов те поставят началото на организация, чиято цел е да превърне разпокъсаното недоволство в системна политическа и революционна дейност.

Това е същността на тяхното историческо дело: разбирането, че свободата не идва само с героични думи, нито с надежда някой друг да я донесе. Тя изисква подготовка, дисциплина, доверие и готовност за лична жертва.

Защо Солун се превръща в център на революционната идея?

В края на XIX век Солун е един от най-важните градове на европейските владения на Османската империя. Търговски център, пристанище и средище на различни култури, той събира хора, идеи и политически влияния от целия регион.

Но зад оживените пазари и многоликия градски живот стои един нерешен въпрос: каква ще бъде съдбата на Македония?

Османската империя отслабва, Великите сили следят събитията на Балканите, а съседните държави развиват собствени национални програми. В този сложен исторически контекст Македония се оказва пространство на конкуриращи се интереси и политически амбиции.

Именно затова създаването на собствена революционна организация има толкова голямо значение. То е опит местното население да не остане единствено обект на чужди стратегии, а да се превърне в участник в борбата за собственото си бъдеще.

За основателите автономията е политическа цел, около която може да се изгради широка организация. Тя не означава непременно незабавно създаване на независима държава, а стремеж към самоуправление в рамките на тогавашната имперска система.

Тъкмо тук трябва да търсим историческата логика на тяхното начинание: първо организация, после изграждане на мрежа, а след това — подготовка за решителна борба.

Автономията — кауза, която изисква организация

Първоначалната идея е ясна: революционното движение трябва да се опира на местното население и да действа преди всичко в Македония, а не да бъде изцяло зависимо от външни политически центрове.

В началото на 1894 година организационното изграждане продължава, уточняват се правилата и се оформя Централният комитет. Христо Татарчев става негов първи председател, а Даме Груев поема секретарската работа.

Постепенно се изграждат местни комитети и канали за връзка. В делото се включват учители, търговци, занаятчии, селяни и хора от различни обществени среди. Организацията започва да се превръща в мрежа, способна да действа в условията на преследване и политическа несигурност.

Тайната е необходимост. Доверието е условие за оцеляване. А дисциплината се превръща в средство за защита на хората и делото им.

Това не е лесен процес. Вътре в движението се появяват различия за неговата стратегия, отношенията с външни сили и бъдещото политическо устройство на Македония. Променят се организационни структури, ръководства и наименования. Историята не е права линия, а поредица от решения, конфликти и изпитания.

Но основният въпрос остава: кой има право да решава съдбата на Македония?

Гоце Делчев — човекът, който превръща идеята в дело

Сред най-ярките фигури на революционното движение е Гоце Делчев. Той не присъства на основателската среща в Солун през 1893 година, но по-късно се превръща в един от най-значимите организатори и символи на революционната борба.

Делчев разбира, че една организация не може да живее само чрез решенията на своите ръководители. Тя трябва да има хора на терен, да познава селата и градовете, да изгражда доверие и да създава устойчиви връзки между отделните райони.

Неговата работа допринася за разширяването на революционната мрежа и за превръщането ѝ в действаща сила. Заедно с други революционери от своето поколение той участва в подготовката на движението за времето, когато политическите решения ще трябва да бъдат защитавани с оръжие.

Именно в това се състои значението на Делчев: той е сред хората, които превръщат идеята в ежедневен труд, а убеждението — в организирано действие.

Историческото наследство на Гоце Делчев и на неговите съратници е предмет на различни национални интерпретации и днес. Но разбирането на тяхното време изисква да бъдат разглеждани в контекста на политическите, културните и обществените реалности на Македония в края на XIX век.

Илинден 1903 година — когато революционната идея се превръща във въстание

Десет години след основателската среща в Солун революционното движение достига една от най-драматичните си точки.

На 2 август 1903 година избухва Илинденско-Преображенското въстание — събитие, което остава сред най-значимите в историята на революционната борба в Македония и Одринско.

Особено силен е отзвукът в Битолския революционен окръг. В Крушево въстаниците установяват революционна власт и провъзгласяват Крушевската република, начело с Никола Карев.

Тя просъществува кратко, но символиката ѝ надхвърля продължителността на нейното съществуване. За хората, които я създават, това е опит за самоуправление в условията на въоръжена борба и доказателство, че идеята за политическа свобода може да придобие конкретна форма.

Въстанието обаче е потушено от османските сили. Следват разрушени селища, жертви, репресии и нови бежански вълни. Цивилното население плаща тежка цена.

Илинден показва едновременно силата на революционния стремеж и границите на едно въстание, изправено срещу значително по-мощна военна сила.

Но поражението не заличава историческото значение на събитието. Илинден остава символ на организираната съпротива и на опита свободата да бъде превърната от мечта в политическа действителност.

Историята не принадлежи на лозунгите

Когато говорим за революционното движение в Македония, трябва да имаме смелостта да разграничаваме историческите факти от по-късните политически употреби на миналото.

Срещата в Солун, шестимата основатели, изграждането на комитетската мрежа, ролята на Гоце Делчев и Илинденското въстание са ключови моменти в развитието на революционната борба.

Същевременно организацията преминава през различни етапи, а нейните цели, структури и политически представи се развиват във времето. Не е исторически коректно всички по-късни събития да бъдат обяснявани единствено чрез намеренията на шестимата основатели.

Необходимо е да помним и друго: историята на Македония е част от сложното историческо наследство на Балканите. Тя включва общи културни пространства, преплетени съдби, национални противоборства и различни представи за идентичност и държавност.

Българското историческо наследство на революционното движение е съществена част от тази картина. То не бива да бъде заличавано, премълчавано или подменяно. Но също толкова важно е историческите свидетелства да се четат в контекста на времето си, а различията в съвременните национални интерпретации да не се представят като заместител на историческото изследване.

Патриотизмът не изисква да се страхуваме от фактите. Напротив — той изисква да ги познаваме, да ги защитаваме с аргументи и да не допускаме паметта да бъде превръщана в инструмент за политическо противопоставяне.

От революционната борба до съвременната македонска държавност

Пътят от 1893 до съвременната македонска държавност е дълъг, драматичен и изпълнен с исторически прекъсвания.

Балканските войни, Първата световна война, междувоенният период, Втората световна война и следвоенното устройство на Югославия променят политическата карта и обществените реалности на региона.

През 1944 година АСНОМ поставя основите на македонската държавност в рамките на федеративна Югославия. През 1991 година Република Македония обявява независимостта си.

Тези събития принадлежат на различни исторически периоди и не могат да бъдат сведени до една-единствена причинно-следствена линия. Но те показват, че въпросът за политическото самоопределение на Македония остава централен в продължение на десетилетия.

Да разбираме тази история означава да познаваме както революционерите от края на XIX век, така и процесите, довели до изграждането на съвременната държава.

23 октомври — повече от дата в календара

Има и един календарен детайл, който заслужава внимание. Датата на основателската среща през 1893 година се свързва със стария стил, използван тогава. При преобразуване към григорианския календар 23 октомври по юлианския календар съответства на 4 ноември през XIX век.

Днес обаче 23 октомври се отбелязва като Ден на македонската революционна борба — държавен празник на Република Северна Македония.

Тази дата е повод да си припомним, че историята не се състои само от договори, граници и решения на велики сили. Тя се създава и от хора, които в несигурни времена поемат отговорност за бъдещето на своя край.

Шестимата мъже в дома на Иван Хаджиниколов не са могли да предвидят всички изпитания, които ще последват. Не са знаели колко жертви ще вземе революционната борба, колко пъти политическата карта ще бъде преначертана и колко различни прочита ще получи тяхното дело.

Но са направили първата крачка към изграждането на организирано движение, което ще остави дълбока следа в историята на Македония.

От една къща в Солун започва процес, който преминава през комитети, въстания, поражения и нови политически реалности. Илинден става неговият драматичен символ, а въпросът за свободата и политическата съдба на Македония продължава да вълнува поколения.

Защото истинската памет не се нуждае от измислени герои или премълчани факти. Тя се нуждае от познание, смелост и отговорност. А уважението към историята започва тогава, когато имаме волята да я познаваме в цялата ѝ сложност — без страх, без подмяна и без забрава.