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Прокуратурата: Екстрадицията на Ива Михайлова в Северна Македония е недопустима

Прокуратурата: Екстрадицията на Ива Михайлова в Северна Македония е недопустима
Стопкадър

23-годишната българка е на лечение в "Пирогов" след усложнения от катастрофата. Тя желае делото срещу нея да продължи с дистанционното ѝ участие

Софийската градска прокуратура (СГП) изрази становище, че евентуалната екстрадиция на 23-годишната Ива Михайлова в Северна Македония е недопустима. Като основания се посочват българското ѝ гражданство и влошеното здравословно състояние, заради което в момента се намира на болнично лечение.

Михайлова е подсъдима в Северна Македония във връзка с тежка катастрофа, при която са пострадали няколко души, включително самата тя. Един от пътниците е починал по-късно в болница.

Въпреки наложената ѝ забрана да напуска територията на Северна Македония, младата жена се е завърнала в България преди около седмица.

След завръщането си тя е настанена за лечение в столичната болница "Пирогов" поради настъпили усложнения вследствие на пътния инцидент.

Защитата на Михайлова е изпратила молби до шест български институции с искане евентуалната ѝ екстрадиция да бъде обявена за недопустима.

Междувременно стана ясно, че 23-годишната жена желае съдебното производство срещу нея в Основния съд в Кочани да продължи, като участва в заседанията задочно чрез видеоконферентна връзка.

Становището на Софийската градска прокуратура се отнася до допустимостта на евентуалната екстрадиция и не представлява произнасяне по обвиненията срещу Михайлова в Северна Македония.

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