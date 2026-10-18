Желязко Радуков: Ива Михайлова беше под наблюдение, а изведнъж премина границата

Българският посланик в Скопие Желязко Радуков постави под съмнение възможността Ива Михайлова да е напуснала Северна Македония без знанието на местните власти. Пред bTV той разказа, че Михайлова е била под полицейско наблюдение, с отнети международни паспорти и ограничения за преминаване на границата.

"Бих бил изключително изненадан, ако не е било съгласувано“, заяви Радуков, като подчерта, че не разполага с доказателства за подобна договореност.

Коментарът му идва след среща във външното министерство на Северна Македония, на която е бил извикан във връзка с напускането на страната от Михайлова. По предоставената информация тя е заминала с българския си адвокат, а на граничните пунктове между двете държави няма информация за преминаването ѝ.

Посланикът обясни, че българската държава не е била предварително уведомена за намеренията на Михайлова, а посолството е научило за случилото се от медиите.

"От вас научих. Вие ни информирахте в ефира на bTV. Това не беше най-удачният и най-хубавият начин да научаваме за нещо, което е все пак толкова важно“, коментира дипломатът.

Радуков уточни, че българските власти са очаквали продължаването на съдебното производство срещу Михайлова и разглеждането на исканията за нейното освобождаване с цел лечение. Подготвяла се е и съвместна медицинска комисия с участието на български лекари.

Според посланика българската държава е оказвала съдействие на Михайлова, включително чрез осигуряване на адвокатска защита, заплащане на експертизи и провеждане на срещи, свързани със случая.

Радуков заяви, че разбира отчаянието на Михайлова и тежкото ѝ положение, но не може да подкрепи начина, по който тя е напуснала страната.

Той отправи критики към отношението на институциите в Северна Македония, като посочи, че според него спрямо Михайлова не са били приложени механизми, които позволяват освобождаване за лечение в чужбина.

По думите му случаят първоначално е бил хуманитарен, но е придобил политическо измерение заради начина, по който е била третирана Михайлова.

Посланикът изрази мнение, че вниманието вече се измества от въпросите за нейното лечение и предполагаемото неравно третиране към начина, по който е преминала границата.

"Вместо да говорим защо спрямо госпожа Михайлова не се прилагат правилата за всички останали, си говорим за това как тя е преминала границата на двете държави“, посочи Радуков.

Той припомни, че международните паспорти на Михайлова са били отнети със съдебно решение още през октомври миналата година. Според изложеното от него тя не е разполагала и с македонска лична карта, а името ѝ е фигурирало в списък за ограничаване на преминаването през границата.

Радуков разказа, че пред дома ѝ редовно е имало полицейски патрул, а при излизанията си тя е била следвана от цивилни служители.

"Самата тя е споделяла за дронове над къщата ѝ в нощните часове. И изведнъж всичко това по някакъв начин изчезва и тя преминава границата? Моля Ви се“, заяви посланикът.

На въпрос дали това означава, че напускането е станало със знанието на властите в Северна Македония, той отказа да направи категорично заключение.

"Това не мога да го твърдя, но бих бил изключително изненадан, ако не е било съгласувано“, каза Радуков.

Дипломатът допусна възможността за пропуск от страна на институциите, но подчерта, че Северна Македония разполага със сериозни правоохранителни органи, особено когато става дума за случай с голям обществен и политически отзвук.

Според Радуков развитието на случая отклонява вниманието и от европейските ангажименти на Северна Македония, включително необходимостта от диалог с България по въпросите, свързани с европейската интеграция на страната.