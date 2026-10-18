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Два гола за четири минути: Меси донесе победата на "Интер Маями"

Два гола за четири минути: Меси донесе победата на "Интер Маями"
БТА

Аржентинската звезда вече има 936 гола в кариерата си, а "Интер Маями“ си осигури място в плейофите на МЛС

Лионел Меси отбеляза два гола при победата на "Интер Маями“ с 3:1 срещу "Атланта“ в американската Мейджър Лийг Сокър (МЛС).

С успеха тимът от Маями събра 55 точки, гарантира си участие в плейофите и продължава битката за второто място в Източната конференция.

Резултатът беше открит в 45-ата минута от Херман Бертерaме след асистенция на Луис Суарес.

През второто полувреме 39-годишният Меси се разписа два пъти само за четири минути. Аржентинецът отбеляза първото си попадение в 56-ата минута, а в 60-ата отново преодоля защитата на съперника и увеличи преднината на своя отбор.

"Атланта“ успя да върне едно попадение в 88-ата минута чрез Фафа Пико, който оформи крайния резултат 3:1.

С двете попадения Меси достигна 936 гола в професионалната си кариера.

След поражението "Атланта“ остава на 14-о място в Източната конференция, на шест точки от зоната за плейофите.

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