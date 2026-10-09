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Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

42-годишният нападател подготвя бенефис в Буенос Айрес

Една от неосъществените мечти на футболните фенове е напът да се осъществи. Лионел Меси и Кристиано Роналдо може да заиграят рамо до рамо като съотборници. Тази амбициозна цел си е поставил бившият им съотборник Карлос Тевес.

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42-годишният нападател прекрати кариерата си през 2021 г., но сега подготвя бенефис на легендарния стадион на Бока Хуниорс „Ла Бомбонера" в Буенос Айрес. Тевес е бивш съотборник с Меси в националния тим на Аржентина, а с Кристиано Роналдо игра в Манчестър Юнатейд. Двамата никога не са били рамо до рамо в един отбор.

Тевес разкри, че вече има благословията на Хуан Роман Рикелме, който е президет на Бока Хуниорс и също негов бишв съотборник в националния отбор. Обсъжданата дата е 20 декември, а в шоуто ще бъдат поканени и други звезди: Джанлуиджи Буфон, Едвин ван дер Саар, Рио Фърдинанд, Джорджо Киелини, Пол Скоулс, Андреа Пирло и т.н.

„Лично ще издиря Кристиано, а също и Меси. Искам да ги сложи двамата в един отбор", казва Тевес.

 

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