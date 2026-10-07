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Последните думи на Лионел Меси към Аржентина: Не искам този момент да свършва

Последните думи на Лионел Меси към Аржентина: Не искам този момент да свършва
АП/БТА

Капитанът произнесе емоционална реч пред повече от 85 000 души след края на 21-годишната си кариера в националния отбор

Лионел Меси се сбогува с националния отбор на Аржентина по възможно най-емоционалния начин. След победата с 3:0 над Бенин 39-годишният капитан взе микрофона и се обърна към повече от 85 000 души на стадион „Монументал“.

В последния си мач за „албиселесте“ Меси отбеляза един гол и направи две асистенции. След края на срещата той говори за семейството си, съотборниците, феновете и дългия път, който измина с националната фланелка.

Първият човек, за когото аржентинецът спомена, беше неговият баща. След това Меси благодари на всички, които са го подкрепяли през добрите и трудните моменти.

„Да не идвам повече ще бъде огромна болка“, призна капитанът.

Меси обясни, че винаги е приемал представянето на Аржентина като най-голямата чест за един футболист. Той подчерта, че никога не е спрял да се бори за своето място, дори в годините на загубени финали и сериозни критики.

Аржентинецът се върна и към последното Световно първенство. По думите му турнирът е бил изключително тежък във физическо и емоционално отношение.

Меси отхвърли спекулациите около загубения финал срещу Испания и обясни, че полуфиналът с Англия е изтощил отбора. Въпреки това играчите са дали всичко от себе си в битката за трофея.

Голяма част от прощалната реч беше посветена на съотборниците му. Меси ги определи като воини и им благодари за общите преживявания и спечелените отличия.

С това поколение той триумфира на Световното първенство, спечели два пъти Копа Америка и вдигна трофея във Финалисима.

Капитанът си припомни и първия мач на „Монументал“ след световната титла. Той призна, че продължава да гледа кадри от онази вечер и все още изпитва силни емоции.

Меси определи раздялата като един от най-тъжните моменти в своята кариера. Оттук нататък той ще следи националния отбор като привърженик.

„Ще бъда от другата страна и ще подкрепям отбора“, обеща легендарният футболист.

В края на словото си Меси призова играчите и феновете да останат обединени, включително когато резултатите не са добри. Според него именно единството е помогнало на Аржентина да преодолее най-тежките периоди.

Последното му послание обобщи емоцията на цялата вечер.

„Не искам този момент да свършва“, каза Меси пред притихналия „Монументал“.

Така приключи една 21-годишна история, изпълнена с рекорди, поражения, критики и исторически триумфи. Лионел Меси напусна националния отбор като негов рекордьор по мачове и голове и като капитана, извел Аржентина до световния връх.

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