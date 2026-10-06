Меси преди последния си мач за Аржентина: Тръгвам си в мир

Лионел Меси ще изиграе последния си мач с националния отбор на Аржентина тази нощ от 02:00 часа. Шампионът на Южна Америка ще се изправи срещу Бенин в Буенос Айрес на стадион „Монументал". Срещата ще премине изцяло под знака на Меси, за когото това ще бъде мач №208 за родината.

Аржентина подгря със 7 гола за бенефиса на Меси

„Моментът дойде. Тръгвам си в мир. Дадох всичко от себе си. Тази фланелка беше моята мечта, моята гордост и моя живот. Благодаря, че ме обичахте толкова много. Ще ми липсвате”, казва Меси с кратко послание до аржентинския народ.

Метрото в Буенос Айрес също използва специално видео, за да обявят удълженото си работно време заради двубоя. На кадрите се виждат различни фланелки на Меси от кариерата му с Аржентина, както и неговите трофеи с националния отбор и рекордните му осем „Златни топки”. Също така в края на клипа се вижда как коза излиза от мотрисата, което е препратка към акронима GOAT - greatest of all timе (най-великия за всички времена).