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Аржентина подгря със 7 гола за бенефиса на Меси

Аржентина подгря със 7 гола за бенефиса на Меси
БТА

Финалистът от последното световно прегази Буркина Фасо

Дъжд от голове през първото полувреме помогна на Аржентина да разгроми Буркина Фасо със 7:0 в приятелски мач на стадион „Монументал“ в Буенос Айрес . Това беше историческа първа среща между двата отбора.

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На домакините им бяха нужни само четири минути, за да поведат. Те получиха дузпа, след като Мумуни Диало направи нарушение срещу Агустин Гиай в наказателното поле. Първоначалният удар на Лаутаро Мартинес бе спасен от Абдул Гира, който се хвърли в долния ляв ъгъл, но при добавката нападателят Интер не сгреши.

Мачът за Диало се влоши още повече само четири минути по-късно, когато при опит да блокира удар, той отклони топката в собствената си врата, правейки резултата 2:0 за „гаучосите“. В 12-ата минута Аржентина вкара трети гол. Мартинес подаде на Джанлука Престиани, който стреля точно в долния ляв ъгъл от центъра на наказателното поле.

Домакините доминираха напълно на терена с над 75% владение на топката и търсеха четвърти гол. Той дойде в 35-ата минута. Нико Пас вкара с нисък удар отдясно от втараското поле. Само минута по-късно, благодарение на добрата игра на Престиани, Хулиан Алварес отбеляза беше точен за 5:0

В 57-ата минута Аржентина задълбочи проблемите на гостите с отлично разигран отборен гол. След серия от подавания Мартинес намери в свободно пространство Франко Мастантуоно, който нахлу и отбеляза за 6:0. Това не беше всичко и „гаучосите“ вкараха седми гол. В третата минута на добавеното време Джулиано Симеоне се разписа глава.

Така Аржентина отбеляза 11 гола в последните си два мача. В сряда (7 октомври) от 2:00 часа през нощта българско време тимът на Лионел Скалони ще срещне още един африкански тим. Предстоящата тогава контрола с Бенин ще бъде бенефис за суперзвездата Лионел Меси с екипа на националния отбор.

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